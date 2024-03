Xiaomi szykuje Redmi Note 13 Turbo i Poco F6. Oto nowe szczegóły

Xiaomi przygotowuje się do wprowadzenia dwóch nowych smartfonów: Redmi Note 13 Turbo i Poco F6 – a tak naprawdę to jednego pod dwoma nazwami. Znamy już coraz więcej szczegółów.

O tym, że Xiaomi ma planach wprowadzenie do sprzedaży tych telefonów słychać już od jakiegoś czasu, a wiele wskazuje na to, że do premiery dojdzie już w najbliższych tygodniach. Smartfon Redmi Note 13 Turbo zadebiutuje tylko w Chinach, za to na światowe rynki to samo urządzenie trafi jako Poco F6, być może także zobaczymy je w Polsce.

Redmi Note 13 Turbo i Poco F6 – tym będą kusić

Z nowych doniesień wynika, że Redmi Note 13 Turbo i Poco F6 będą miały płaskie ekrany AMOLED, których dostawca są firmy TCL i Tianma. Wiadomo, że rozdzielczość wyświetlacza to 1.5K, a oczekiwana przekątna – 6,67 cala. Należy też oczekiwać odświeżania obrazu 120 Hz.

Zobacz: Snapdragon 8s Gen 3 zadebiutował. To odchudzona wersja flagowca

Analiza kodu HyperOS potwierdziła, że Poco F6 z oznaczeniem N16T oraz nazwą peridot napędzany będzie przez układ Snapdragon 8s Gen 3. To nowy układ, który miał swoją premierę w tym miesiącu. Jest słabszy od topowego Snapdragona 8 Gen 3, ale i tak dostarczy sporo mocy – został wykonany w procesie 4 nm TSMC, a główny rdzeń Cortex-X4 rozpędza się do 3 GHz. Za grafikę odpowiada w nim GPU Adreno 735, który ma zapewnić sprzętowy ray tracing, a także takie rozwiązania dla mobilnych graczy, jak Adreno Frame Motion Engine 2.0 czy Snapdragon Game Super Resolution. Wykorzystanie tego układu oznacza znaczny przyrost mocy w porównaniu do Poco F5, w którym znalazł się Snapdragon 7+ Gen 2.

Redmi Note 13 Turbo

Kolejne przecieki o Poco F6 dotyczą aparatów. Głowna jednostka ma rozdzielczości 50 Mpix i wykorzystuje matrycę Sony IMX882, znaną na przykład z Realme 12 Pro. Sekcję foto będzie też tworzyć aparat szerokokątny 8 Mpix (IMX355) oraz najprawdopodobniej makro 2 Mpix. Z przodu znajdzie się z kolei aparat selfie 20 Mpix z matrycą OmniVision OV20B40.

Kolejna informacja dotyczy Redmi Note 13 Turbo, który został namierzony jako 24069RA21C u chińskiego regulatora 3C. Z tego źródła wiadomo, że smartfon zostanie wyposażony w akumulator 5000 mAh i w ładowanie 90 W. Tu nie można jednak postawić znaku równości, bo chińskie i globalne wersje telefonów często się dosyć różnią pod tym względem. Dlatego nie można wykluczyć, że Poco F6 otrzyma jednak wolniejsze ładowanie 67 W.

Obydwa smartfony wejdą na rynek z Androidem 14 w wydaniu HyperOS. Do premier może dojść w kwietniu, najpóźniej w maju – prawdopodobnie najpierw pojawi się Redmi Note 13 Turbo, a po nim dopiero Poco F6.

Zobacz: Xiaomi Poco X6 Pro 5G – test średniaka prawie idealnego

Zobacz: Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G - fajny telefon z dużym problemem (test)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Weibo

Źródło tekstu: Opracowanie własne