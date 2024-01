Xiaomi Redmi Note 13 5G coraz bliżej Polski. Oto cena

Redmi Note 13 wkrótce zadebiutuje na europejskich rynkach, spodziewana jest też polska premiera tego telefonu. Znamy już jego cenę na naszym kontynencie.

Redmi Note 13 5G zadebiutował w Chinach we wrześniu 2023 r., razem z wyżej pozycjonowanymi modelami Redmi Note 13 Pro i Note 13 Pro+. Po kilku miesiącach oczekiwań telefony torują sobie miejsce na globalne rynki, mają też wejść do Polski. Cała seria miała też już swoją globalną premierę w Indiach. Europejska premiera spodziewana jest 15 stycznia.

Redmi Note 13 5G to najtańszy model, ale też o największym potencjale rynkowym. Smartfon został już dostrzeżony w sklepie niemieckiego operatora wirtualnego Aldi Talk, który ujawnił jego cenę. Chociaż oferta została już wycofana, wiemy, że Redmi Note 13 5G ma kosztować 229 euro, czyli około 1200 zł. Możliwy jest też jeszcze tańszy wariant. Przedwczesna premiera potwierdza także specyfikację telefonu.

Redmi Note 13 5G zapowiada się na hit

Redmi Note 13 5G zachęcą całkiem interesującą specyfikacją. Smartfon jest wyposażony w 10-bitowy ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ (1080×2400), z odświeżaniem do 120 Hz i jasnością do 1000 nitów. Wyświetlacz pokrywa szkło Gorilla Glass 5. Płaska obudowa o grubości zaledwie 7,6 mm zapewnia odporność na pył i zachlapanie na poziomie IP54.

Moc do pracy dostarcza układ MediaTek Dimensity 6080, któremu pomaga pamięć RAM o rozmiarze 6, 8 lub 12 GB. Wewnętrznej jest 128 lub 256 GB. Dostrzeżona w Niemczech wersja łączy solidne 8 + 256 GB, więc nie jest to najtańszy wariant.

Xiaomi Redmi Note 13 5G zapewnia łączność 5G, Dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, nie zabraknie NFC. Jest też emiter podczerwieni, rozszerzenie microSD i wyjście audio 3,5 mm.

Sekcja fotograficzna globalnej wersji różni się trochę od chińskiej, gdzie są tylko dwa obiektywy. Główny aparat ma rozdzielczość 108 Mpix (f/1,7), jest też szerokokątny 8 Mpix (f/2.2) oraz czujnik głębi 2 Mpix (f/2.4). Z przodu znalazł się aparat 16 Mpix.

Energię do pracy dostarcza akumulator 5000 mAh z ładowaniem 33 W. Wszystkim zarządza Android 13 z MIUI 14. Do Indii telefon wkroczył z obietnicą aktualizacji do najnowszego systemu firmy Xiaomi, czyli HyperOS, więc i u nas powinno być podobnie.

