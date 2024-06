Xiaomi szaleje. Nadchodzi Redmi 14C 5G

Xiaomi rozkręca karuzelę z nowościami i już przygotowuje się do premiery Redmi 14C 5G, chociaż poprzednia seria Redmi 13 jeszcze nie okrzepła na rynku.

Portfolio marki Redmi wkrótce zwiększy się o model Redmi 14C 5G. W bazie danych IMEI został dostrzeżony smartfon o kodowym oznaczeniu 2411DRN47, a jego spodziewana, rynkowa nazwa to Redmi 14C 5G. Obecność w bazie IMEI na ogół wiąże się z premierą w ciągu kilku tygodni.

Pośpiech Xiaomi może trochę dziwić. Co prawda pierwszy numerowy model Redmi z wcześniejszej generacji, Redmi 13C, zadebiutował w listopadzie 2023 r., a jego wariant 5G w grudniu, to kolejne modele dopiero niedawno doczekały się premiery – na początku czerwca do sprzedaży trafił podstawowy Redmi 13.

Debiut Redmi 14C 5G oznacza też powstanie nowej generacji, a starsze trzynastki mogą stracić przez to na atrakcyjności. Najwyraźniej Xiaomi chce walczyć o segment budżetowych smartfonów, zarzucając rynek kolejnymi urządzeniami.

Czego należy oczekiwać po Redmi 14C 5G? W bazie danych IMEI nie zostały ujawnione żadne dane techniczne, więc można tylko snuć domysły.

Dla przypomnienia – bezpośredni poprzednik, czyli Redmi 13C 5G, ma 6,74-calowy ekran IPS 90 Hz o rozdzielczości 720 x 1600, układ MediaTek Dimensity 6100+, do 8 GB pamięci RAM, główny aparat 50 Mpix (f/1,8) oraz akumulator o pojemności 5000 mAh z ładowaniem 18 W. Z kolei najnowszy Redmi 13 oferuje tylko 4G, ale kusi obiecującym aparatem 108 Mpix.

Redmi 14C 5G powinien wyróżniać się czymś ekstra, a jednocześnie zachować niską cenę. Wiadomo już, ze smartfon trafi nie tylko do Chin i Indii, ale na globalne rynki (wariant z oznaczeniem kodowym 2411DRN47G), w tym także do Japonii, gdzie telefony Redmi nie były zbyt mocno reprezentowane.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: GSM Arena