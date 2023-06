Redmagic Gaming Tablet to kolejna nowość dla graczy. Zapowiada się świetnie

Już za kilka dni firma Nubia przedstawi nowości swojej gamingowej marki Redmagic. Będzie smartfon Redmagic 8S Pro, ale także tablet i słuchawki.

Prezentacja nowości Redmagic zaplanowana jest na 5 lipca. Będzie to premiera globalna, a sprzęt trafi do sprzedaży na rynkach światowych, w tym do Europy. Wiele już wiadomo na temat smartfonu Redmagic 8S Pro – jest to usprawniona wersja obecnego modelu Redmagic 8 Pro. Producent zapowiada także inne nowości.

Na Weibo firma zamieściła także pierwsze informacje na temat tabletu umownie nazywanego Redmagic Gaming Tablet. Na razie nie jest znana jego specyfikacja, ale wiele wskazuje na to, że jest to sprzęt z wysokiej półki, który będzie w stanie spełnić oczekiwania wymagających graczy. Na renderze widać urządzenie o wąskich ramkach z sugestią wielkiej mocy ukrytej wewnątrz obudowy.

Jedną z bardzo możliwych opcji jest to, że Redmagic Gaming Tablet będzie bazował na zaprezentowanym w maju tablecie ZTE Axon Pad. Jeżeli tak, należy się spodziewać sprzętu z ekranem 12,1 cala o rozdzielczości 1600 x 2560, układem Snapdragon 8+ Gen 1, do 12 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej, a także z akumulatorem 10 000 mAh o ładowaniu 80 W.

Pojawiają się też spekulacje, że urządzenie otrzyma nawet lepsze układy – Snapdragona 8 Gen 2 lub Dimensity 9200+.

Taki sprzęt w gamingowej oprawie i może jeszcze z jakimiś dodatkami dla graczy mógłby zainteresować wielu fanów mobilnego grania, tym bardziej że urządzenie nie powinno być przesadnie drogie.

Nubia zapowiedział także debiut słuchawek Dao TWS, które opisywane są jako model flagowy o najlepszych parametrach. Szczegóły poznamy za kilka dni.

