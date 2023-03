Masz taki smartfon? Koniecznie sprawdź swoją baterię

Wygląda na to, że smartfony marki Realme mogą mieć naprawdę poważny problem z bateriami. Kolejni użytkownicy donoszą o dziwnym zachowaniu akumulatorów.

Realme nie ma ostatnio dobrej serii. Niedawno na TELEPOLIS mogliście przeczytać historię pani Karoliny, której smartfon Realme 8 niespodziewanie stanął w ogniu. Przypomnijmy, producent reklamację odrzucił. Przyczyny zajścia pozostają niejasne, ale właśnie zyskujemy ciekawą poszlakę, mogącą naprowadzić na źródło problemów.

Jak bowiem donosi serwis „Gizchina”, smartfony marki Realme coraz częściej mają problemy z nietypowym zachowaniem baterii. Użytkownicy mają się skarżyć, że przytrafiają im się trwające po kilka dni serie podwyższonego drenażu akumulatora. Słowem, bez wyraźnej przyczyny urządzenie zaczyna się błyskawicznie rozładowywać. Potem jednak sytuacja wraca do normy. Samoistnie.

Kilka dni. Albo miesięcy. A może mróz

Reguły nie ma. Na przykład pewien właściciel Realme 8 Pro przekonuje, że w jego wypadku problemy trwały maksymalnie kilka dni. Nie zgadza się z nim posiadacz Realme 6, wspominając o miesiącach. Tymczasem cytowany użytkownik Realme Neo 3 wskazuje na możliwe uzależnienie niedogodności od panującej na zewnątrz temperatury.

Patrząc z technicznego punktu widzenia, zasadnicze przyczyny drenażu mogą być dwie. Po pierwsze, mróz rzeczywiście potrafi negatywnie wpłynąć na wydajność akumulatora, co wynika ze spadku przewodnictwa obecnego w baterii elektrolitu. Po drugie jednak, co potencjalnie bardziej niebezpieczne, z powodu błędu w budowie, czy to układu kontrolera czy samego akumulatora, może dochodzić do rozładowania zbyt wysokim prądem.

Ten drugi wariant przy okazji tłumaczyłby też zapłon baterii w telefonie pani Karoliny. Niestety, jak zauważa źródło, na ten moment chiński producent nie chce żadnych zarzutów komentować. Dmuchając na zimne, redakcja zaleci, by nie korzystać ze smartfonu, którego bateria z dnia na dzień zaczyna płatać figle. Dla bezpieczeństwa.

