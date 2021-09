Za mało Realme? Ok, to będzie następny: Realme GT Neo 2

Firma Realme szykuje kolejny telefon z serii GT. Producent oficjalnie zapowiedział zbliżającą się premierę modelu Realme GT Neo 2. Czego tym razem należy się spodziewać?

Wczoraj w Polsce miała miejsce premiera Realme GT Master Edition, jednak ten smartfon nie kończy serii GT. Wkrótce należy spodziewać się premiery Realme GT Neo 2, co potwierdził sam producent na Weibo, nie podając jednak dokładnej daty prezentacji.

Dla przypomnienia – pierwszy Realme GT Neo miał swoją premierę w marcu i chociaż nie został wprowadzony na wszystkie rynki globalne, producent pochwalił się właśnie swoim sukcesem – jest to pierwszy smartfon Realme, którego sprzedaż przekroczyła 1 milion egzemplarzy.

Zainteresowanie tym modelem nie dziwi, bo łączy dobrą specyfikację z korzystną ceną. GT Neo to smartfon z ekranem AMOLED o przekątnej 6,43 cala, chipsetem Dimensity 1200, łącznością 5G oraz głównym aparatem 64 Mpix. Ceny telefonu zaczynały się w Chinach od równowartości 1100 zł. Jaki zatem będzie jego następca?

Chociaż producent potwierdził zbliżającą się premierę nowego modelu, to danych technicznych nie zdradził. Te znane są jednak z przecieków. Wynika z nich, że Realme GT Neo 2 otrzymał ekran o przekątnej 6,62 cala Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz – zapewne ponownie będzie to AMOLED. Producent zrezygnował z układu Mediateka, sięgając tym razem po Snapdragona 870, czyli unowocześnioną wersją „starego, dobrego” Snapdragona 865. Do tego Realme GT Neo 2 otrzyma 8 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej.

Część fotograficzną stworzy potrójny aparat tylny z główną matrycą 64 Mpix. Kolejne dwa będą miały rozdzielczość 8 Mpix (szerokokątny) i 2 Mpix, a przedni aparat – 16 Mpix. Energię dostarczy akumulator o pojemności 5000 mAh o ładowaniu 65 W (20 V / 3,5 A). System operacyjny to oczywiście Android 11 z Realme UI 2.0.

Zapowiada się więc na całkiem przyzwoitego średniaka, a jeżeli utrzymany zostanie pułap cenowy, znacznie niższy od równowartości 1500 zł, to także i drugi GT neo może dobrze się sprzedać. Może trafi też do Polski…?

