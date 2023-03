Realme C55 z mini kapsułą zmierza do Polski

Realme zaprasza na polską premierę swojego nowego smartfonu. Model C55 ma wspierany sztuczną inteligencją aparat o rozdzielczości 64 Mpix oraz 256 GB pamięci na dane. Razem z tym urządzeniem zadebiutuje u nas funkcja Mini Capsule.

Realme C55 to nowy smartfon ten marki, który wkrótce zadebiutuje w Polsce. To pierwszy produkt z serii C wyposażony w flagowy sensor z pikselami 0,7 μm i rozmiarem 1/2", który został zastosowany w Realme GT Master Edition.

Urządzenie może mieć nawet 16 GB RAM-u, po jej rozszerzeniu o pamięć wirtualną, a także 256 GB przestrzeni na dane. Realme chwali się, że to najwięcej pamięci masowej w tym segmencie. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z interfejsem Realme UI 4.1.

Zobacz: Realme C55 zadebiutował. Ma mini kapsułę jak Dynamic Island w iPhone’ach

Nowością w Realme C55 jest przypominające Dynamic Island z iPhone'ów 14 Pro rozwiązanie Mini Capsule (mini kapsuła). Producent tłumaczy, że jest to unikalna funkcja powiadamiania, między innymi o stanie ładowania, owinięta wokół przedniego aparatu smartfonu.

Realme pozycjonuje swoją unowocześnioną serię C jako „mistrza segmentu”, dążąc do dostarczenia topowych, w tej półce cenowej, funkcji. Pragniemy udostępniać rozwiązania i technologie znane z modeli flagowych także użytkownikom smartfonów z niższych segmentów.

– powiedział Francis Wong, CEO Realme Europe

Dostępność i cena

Realme C55 zostanie wprowadzony na polski rynek 22 marca 2023 roku, czyli dokładnie za tydzień. Wtedy oficjalnie poznamy cenę urządzenia w naszym kraju. Wariant 6/128 GB kosztuje w Indonezji równowartość około 710 zł. Wersja 256 GB na pewno będzie trochę droższa.

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: Realme