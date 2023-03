Realme C55 zadebiutował. Ma mini kapsułę jak Dynamic Island w iPhone’ach

Zadebiutował smartfon Realme C55 – średniak, który ma przyciągnąć uwagę „mini kapsułą”, czyli dynamicznie się zmieniającym obszarem na wyświetlaczu, stworzonym na wzór Dynamic Island w iPhone’ach.

Firma Realme zgodnie z zapowiedziami zaprezentowała dziś smartfon Realme C55. O tym modelu zrobiło się głośno już wcześniej, gdy do sieci wyciekły szczegóły dotyczące rozwiązania określanego przez producenta mianem „mini capsule”. Jest to obszar wyświetlacza obok obiektywu przedniego aparatu, programowo i dynamicznie powiększający się do szerokiej belki, na której prezentowane są dodatkowe informacje, jak ostrzeżenia o niskim poziomie akumulatora, stan ładowania telefonu, wykorzystanie danych czy liczba przebytych kroków. Jest to pomysł zaczerpnięty z iPhone’ów 14 Pro, czyli Dynamic Island.

Sam ekran to matryca IPS o przekątnej 6,72 cala i rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 90 Hz oraz jasnością sięgającą 680 nitów. Pozostałe parametry to również zdecydowana średnia półka: sercem Realme C55 jest układ MediaTek Helio G88, a pamięci RAM LPDDR4x i wewnętrzna eMMC 5.1 dostępne są w połączeniach 6 + 128 GB oraz 8 + 256 GB. Można też dołożyć kartę pamięci microSD do 1 TB.

Z tyłu obudowy znalazł się główny aparat 64 Mpix, któremu towarzyszy czujnik głębi 2 Mpix. Pośrodku mini kapsuły na wyświetlaczu umieszczony jest natomiast aparat 8 Mpix.

W specyfikacji Realme C55 znajdują się także: Dual SIM LTE, Wi-Fi 5 (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, NFC, port USB-C, wyjście audio 3,5 mm i boczny czytnik linii papilarnych.

Smartfon ma wymiary 165,6 x 75,9 x 7,89 mm i waży 89,5 g. Energię dostarcza akumulator 5000 mAh z ładowaniem 33 W SuperVOOC. Wszystkim zarządza Android 13 z Realme UI 4.0.

Realme C55 zadebiutował na początek w Indonezji, gdzie jego ceny zaczynają się od równowartości 710 zł. Smartfon wejdzie też na inne rynki, choć nie wiadomo, czy dotyczy to także Polski.

