Realme C3 już niedługo

​ ​ Chiński Realme szykuje kolejny telefon. Przeszedł on właśnie certyfikację FCC, a to oznacza, że debiut jest bliski.

Nazwa BBK Electronics raczej nie jest tak znana jak Huawei, Apple czy Samsung. Mimo pozostawania w cieniu BBK jest prawdziwą potęgą. Składają się na niego takie marki jak prestiżowy Oppo, codzienny Vivo, hipsterski OnePlus czy młodzieżowy Realme (wcześniej podmarka Oppo). Teraz to ostatnie i najmłodsze z dzieci chińskiego koncernu szykuje kolejny telefon.

Realme C3 przeszło już procedurę certyfikacji przed amerykańską FCC. Oznacza to, że już w najbliższym czasie możemy się spodziewać debiutu rynkowego. Niestety, amerykańska komisja nie zdradziła zbyt wielu szczegółów co do specyfikacji nadchodzącego modelu. Możemy być jednak pewni nakładki ColorOS 7 na podstawie Androida 10, potrójnego aparatu głównego i czytnika linii papilarnych.

Źródło tekstu: Twitter (@TechieGuy), wł