Realme 8 Cyber Silver z większą pamięcią 8/128 GB wszedł do sprzedaży

Firma Realme wprowadziła do sprzedaży nowy wariant jednego z najtańszych telefonów z ekranem AMOLED – Realme 8 – w bogatszej wersji z pamięcią 8 GB RAM + 128 GB ROM, w kolorze Cyber Silver.

Realme 8 początkowo wszedł na rynek w wariantach 4/64 GB (obecnie kosztuje 899) oraz 6/128 GB (obecnie 999 -1099 zł). W sklepie producenta sklep-realme.pl dostępny jest ten pierwszy wariant w kolorach Cyber Silver, Cyber Black, Punk Black za kwotę 749 zł, a teraz dochodzi do niego najlepiej wyposażony model z pamięcią 8 GB i 128 GB w kolorze Cyber Silver w cenie 1149 zł. W porównaniu do podstawowego modelu 4/64 GB nowy wariant powinien zapewnić bardzo wyraźny skok jakości.

Zobacz: Realme 8i – świetny wygląd to nie jedyna zaleta tego telefonu

Realme 8 – co ma ciekawego?

Realme 8 wszedł do Polski w kwietniu. Nie jest to model 5G, ale solidnie wyposażony smartfon średniej klasy z LTE, za to dostępny w przystępnej cenie. Mocnym atutem Realme 8 jest ekran z matrycą Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+, pod którego powierzchnią schowano optyczny czytnik linii papilarnych. Takie połączenie nie jest oczywistością w telefonach z tego przedziału cenowego.

Realme 8 napędzany jest przez układ MediaTek Helio G95 (12 nm) z funkcjami gamingowymi, Z tyłu obudowy ulokowany jest poczwórny aparat 64 MPix ze wsparciem AI i trybami Tilt-Shift, Starry Mode, Super Nightscape, Dynamic Bokeh i Neon Portrait. Kamera telefonu ma z kolei ciekawą opcję Dual View Video – nagrywanie z dwóch kamer jednocześnie. Urządzenie oferuje ponadto dźwięk Hi-Res i Dolby Atmos

Całość zasilana jest akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 30 W i pracuje pod kontrolą Androida 11 z Realme UI 2.0.

Jak przekonuje producent, Realme 8 jest skierowany do młodych ludzi chcących się wyróżnić, lubiących gaming i oryginalną fotografię mobilną.

Zobacz: Realme 8 – wydajny telefon ze świetnym ekranem nie musi być drogi

Zobacz: Realme 8 5G zaniża ceny - nie przepłacaj za 5G | szybki test

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Realme 8, Telepolis.pl

Źródło tekstu: Realme 8