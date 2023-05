Debiutuje seria Realme 11. To trzy smartfony z niezłym wyposażeniem

Firma Realme zaprezentowała trzy nowe smartfony. Urządzenia z serii Realme 11 charakteryzują się świetnym wyglądem oraz niezłą specyfikacją.

Realme 11

Podstawowy model z nowej serii Realme 11 to urządzenie o wymiarach 158,9 x 72,9 x 7,9 mm i masie 182 g, które zostało wyposażone w 6,43-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli. Ekran może odświeżać obraz z częstotliwością do 120 Hz i świeci ze szczytową jasnością 1000 nitów. W jego górnej części wycięto otwór na obiektyw przedniego aparatu o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.1). Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 64 Mpix (f/1.8), a do towarzystwa ma 2-megapikselowy czujnik głębi.

Zobacz: Smartfon Realme się zepsuł? Oni go naprawią

Zobacz: Smartfon Realme pani Karoliny nagle wybuchł. Reklamację odrzucono

Wewnątrz obudowy dostępnej w kolorze pomarańczowym lub czarnym pracuje układ MediaTek Dimensity 6020, który współpracuje z 8 lub 12 GB RAM-u LPDDR4X i 256 GB pamięci masowej UFS 2.2. Jest też slot na kartę pamięci microSD. Urządzenie obsługuje sieci 5G, oferuje również łączność Wi-Fi, Bluetooth i NFC. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z interfejsem Realme UI 4.0.

Realme 11 Pro

Kolejny smartfon to Realme 11 Pro o wymiarach 161,6 x 73,9 x 8,7 mm i masie 191 g. W tym modelu znalazł się zakrzywiony na bokach wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 1080 x 2412 pikseli. Potrafi on odświeżać obraz z częstotliwością do 120 Hz i świecić ze szczytową jasnością do 950 nitów. Tym razem przedni aparat ma rozdzielczość 16 Mpix (f/2.45) a główny aparat z tyłu ma 100 Mpix (f/1.75). Jest też czujnik głębi o rozdzielczości 2 Mpix (f/2.4).

Obudowa smartfonu występuje w trzech wersjach kolorystycznych (miasto wschodzącego słońca, miasto zieleni i gwieździsta ciemna noc - maszynowe tłumaczenie z chińskiego), a w jej wnętrzu pracuje MediaTek Dimensity 7050. SoC współpracuje z 8 lub 12 GB RAM-u oraz 256 lub 512 GB pamięci masowej. Do dyspozycji użytkowników jest łączność 5G, a także Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 i NFC. Realme 11 Pro jest zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy do 67 W, a nad całością czuwa Android 13 z Realme UI 4.0.

Realme 11 Pro+

Najlepiej wyposażony jest smartfon Realme 11 Pro+, który pod wieloma względami jest identyczny jak Realme 11 Pro, ale są też różnice. Najważniejsza to główny aparat fotograficzny, który tu ma aż 200 Mpix (f/1.69), a oprócz czujnika głębi ma do towarzystwa 8-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym. Z przodu z kolei mamy aparat o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.45).

Wewnątrz obudowy pracuje MediaTek Dimensity 7050, wspierany przez 12 GB RAM-u (+ do 8 GB pamięci wirtualnej). Do przechowywania danych dostajemy 256, 512 lub 1024 GB pamięci masowej. Z kolei akumulator o pojemności 5000 mAh możemy naładować z mocą do 100 W. Pozostałe parametry są takie same, jak w Realme 11 Pro.

Dostępność i cena

Wszystkie smartfony z serii Realme 11 można już zamawiać w Chinach, a regularna sprzedaż ruszy tam 15 maja 2023 roku. Wkrótce powinna się odbyć również globalna premiera tych urządzeń.

Ceny smartfonów w Państwie Środka są następujące:

Realme 11 8/256 GB – 1599 juanów (952 zł),

(952 zł), Realme 11 12/256 GB – 1799 juanów (1071 zł),

(1071 zł), Realme 11 Pro 8/256 GB – 1799 juanów (1071 zł),

(1071 zł), Realme 11 Pro 12/256 GB – 1999 juanów (1190 zł),

(1190 zł), Realme 11 Pro 12/512 GB – 2299 juanów (1368 zł),

(1368 zł), Realme 11 Pro+ 12/256 GB – 2099 juanów (1249 zł),

(1249 zł), Realme 11 Pro+ 12/512 GB – 2399 juanów (1428 zł),

(1428 zł), Realme 11 Pro+ 12/1024 GB – 2799 juanów (1666 zł),

Zobacz: Xiaomi wprowadza do Polski dwa nowe smartfony. Jest promocja na start

Zobacz: Huawei P60 Pro i Mate X3 debiutują w Polsce. Na start zegarek w prezencie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: Realme