Xiaomi wprowadza do Polski dwa nowe smartfony. Jest promocja na start

Xiaomi ogłosiło wprowadzenie na polski rynek dwóch nowych smartfonów z serii Redmi Note 12 Pro. Kupując jeden z nich można skorzystać z promocji na start, w ramach której odzyskamy 200 zł.

Aparaty o rozdzielczości 108 Mpix

Redmi Note 12 Pro i Redmi Note 12S to smartfony wyposażone w główn aparat fotograficzny o rozdzielczości 108 Mpix. Towarzyszą im aparat ultraszerokokątny 8 Mpix oraz 2-megapikselowy aparat makro i – w Redmi Note 12 Pro – czujnik głębi. Oba smartfony oferują nowy poziom kreatywności dzięki specjalnym filtrom FilmCamera i funkcji ProCut, która umożliwia wycięcie kadru w wybranych przez siebie proporcjach (np. 1/1, 9/16 czy 16/9). Dzięki niej można z całego obrazu wybrać najciekawszą dla nas historię, na przykład z trzech bohaterów kadru skupić się na jednym.

Funkcja FilmCamera poszerza możliwości kreatywnej edycji zdjęć. To zestaw 7 filtrów i ramek do zdjęć, imitujących efekty różnych klisz fotograficznych. W obu modelach zastosowano też przednie aparaty o rozdzielczości 16 Mpix – dla ostrych i naturalnie wyglądających zdjęć selfie.

Angażujące wrażenia audiowizualne

Redmi Note 12 Pro ma 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED FullHD+ z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Model ten oferuje również wsparcie technologii wyświetlania Dolby Vision i dźwięk przestrzenny Dolby Atmos.

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12S również oferuje dźwięk stereo, przydatny w grach czy podczas oglądania filmów. Jego 6,43-calowy wyświetlacz AMOLED FullHD+, który osiąga szczytową jasność na poziomie 1000 nitów i pozostaje czytelny nawet w jasnym świetle dziennym, oferuje żywe kolory. Ekran smartfonu charakteryzuje się częstotliwością odświeżania obrazu do 90 Hz oraz 180 Hz dla próbkowania dotyku.

Redmi Note 12S

Wydajność dla lepszej rozrywki

Redmi Note 12 Pro, napędzany układem Qualcomm Snapdragon 732G, ma baterię o pojemności 5000 mAh, która w połączeniu z szybką ładowarką 67 W (w zestawie) zapewnia użytkownikom długotrwałe korzystanie z mediów społecznościowych, fotografowanie, kręcenie filmów i wiele innych czynności bez konieczności częstego ładowania.\

W Redmi Note 12S znalazła się podobna bateria o pojemności 5000 mAh, a dołączona ładowarka ma moc 33 W. Całość jest napędzana układem MediaTek Helio G96, który dba o płynne działanie telefonu.

Dostępność i cena, promocja na start

Redmi Note 12 Pro jest dostępny w Polsce u operatorów sieci Play i T-Mobile. Cena smartfonu w wariancie 8/256 GB wynosi 1699 zł.

Drugi z nowych smartfonów, Redmi Note 12S, można będzie kupić na a stronach mi-home.pl, mi-store.pl, mimarkt.pl i mi.com, w sklepach Xiaomi Store oraz u partnerów rynkowych: Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, Techwish i x-kom, a także u operatorów Play i T-Mobile.

Regularna cena Redmi Note 12S to 1499 zł (wersja 8/256 GB), natomiast z promocją cashback z 200 zł zwrotu wynosi 1299 zł. Oferta jest ważna do 15 maja 2023 roku lub do wyczerpania zapasów. Warunkiem skorzystania z promocji jest zarejestrowanie urządzenia na przeznaczonej do tego stronie do końca maja tego roku.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi