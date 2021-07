Qualcomm wydał własny telefon - ma koszmarną nazwę

Qualcomm to drugi największy producent układów mobilnych. Teraz Amerykanie wydali własny telefon. Nosi on nazwę Smartphone for Snapdragon Insiders.

Firmy w branży technologicznej mają to do siebie, że bardzo chętnie wchodzą do całkowicie nowych sektorów rynku. Ostatnio w modzie jest ponowne zainteresowanie się rynkiem tabletów przez producentów smartfonów. Teraz o swoim urządzeniu pomyślał za to jeden z największych producentów podzespołów, czyli amerykański Qualcomm. To drugi największy (po tajwańskim MediaTeku) projektant układów mobilnych na świecie. Teraz wydał on własny telefon. Smartfon Qualcommu ma niesamowicie wręcz zachęcającą nazwę. Jest to... Smartphone for Snapdragon Insiders.

Tak naprawdę jest to nieco zmieniony Asus ROG Phone 5. Różnice polegają na aparacie, akumulatorze i dostępnej pamięci. W przypadku urządzenia Qualcommu użytkownik otrzyma układ Qualcomm Snapdragon 888, wyświetlacz o przekątnej 6,78 cala, 16 GB RAM oraz 512 GB pamięci wbudowanej. Aparat główny ma następujące sensory: 64 Mpix + 12 Mpix + 8 Mpix. Akumulator ma pojemność 4000 mAh. Za to wszystko trzeba zapłacić 1499 dolarów. To o 1/3 więcej niż za telefon z logotypem Asusa, który ma akumulator 6000 mAh, ale za to 256 GB pamięci wbudowanej.

