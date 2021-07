Huawei Nova 8i z układem Qualcomma i ładowaniem 66 W zadebiutuje globalnie

Już 6 lipca na zadebiutuje na globalnych rynkach Huawei Nova 8i. To dość ciekawy smartfon ze średniej półki, który wyróżnia się zastosowaniem układu Qualcomma oraz bardzo szybkim ładowaniem. Telefon z EMUi 11 dostanie z czasem aktualizację do HarmonyOS.

Huawei oficjalnie potwierdził, że jego nowy smartfon Nova 8i zadebiutuje na światowych rynkach 6 lipca, ujawnił też jego kluczowe cechy. Telefon zwraca już uwagę wyglądem – na pleckach znajduje się okrągły moduł aparatów, który bardzo przypomina flagowy model z 2019 roku, czyli Huawei Mate 30 Pro.

Świetne wrażenie robi też wyświetlacz. Zakrzywiony ekran IPS ma przekątną 6,67 cala, rozdzielczość Full HD 2376 x 1080 i niewielkie ramki, które upodabniają urządzenie do telefonów ze znacznie wyższej półki. Wyświetlacz wypełnia 94.7% przedniego panelu, producent chwali się też wysokim pokryciem skali barw DCP-P3 oraz certyfikatem ochrony wzroku TUV.

Niestety pod względem specyfikacji Nova 8i jest daleka od flagowców. To średniak, którego sercem jest układ Snapdragon 662 o taktowaniu do 2 GHz. Chipset jest niezbyt nowy, ale obecność układu Qualcomma w kolejnym telefonie Huawei jest warto odnotowania. Chiński producent nie ma środków, by produkować własne chipsety Kirin, które zazwyczaj napędzały średniopółkowe telefony marki, ale dzięki porozumieniu z Qualcommem może od niego kupować układy 4G. Huawei Nova 8i otrzyma też 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB wewnętrznej.

Zobacz: Snapdragon 888 w wersji 4G – ten układ trafi do Huawei P50

Okrągła sekcja foto kryje cztery aparaty: główny 64 Mpix (f/1,9), szerokokątny 8 Mpix (f/2,4), makro 2 Mpix (f/2,4) i czujnik głębi 2 Mpix (f/2,4). Producent zachwala dostępny w aparacie zaawansowany tryb nocny Super Night Shot 2.0. Z przodu, w szerokim wycięciu ekranowym, umieszczony jest aparat do selfie 16 Mpix oraz doświetlenie LED.

Na pewno atutem Huawei Nova 8i będzie bardzo szybkie ładowanie o mocy z 66 W, dotąd nie stosowane w telefonach średniej klasy. Akumulator w tym modelu ma 4300 mAh.

Huawei podaje, że systemem, który będzie kontrolował Nova 8i, jest EMUI 11, nie wymieniając przy tym, że chodzi o Androida. Docelowo jednak smartfonem ma zarządzać nowy system chińskiej firmy – HarmonyOS.

Huawei Nova 8i w pierwszej kolejności wejdzie do sprzedaży w Malezji, ale spodziewana jest też jego ekspansja na inne rynki. Nie wiadomo jednak, czy dotrze do Polski.

