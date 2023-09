Xiaomi Redmi Note 13 Pro dostanie nowego Snapdragona 7s Gen 2

Zbliża się premiera smartfonów Xiaomi Redmi Note 13. Wiadomo już, jaki układ trafi do wyżej pozycjonowanego modelu Pro – to nowy Snapdragon 7s Gen 2.

Xiaomi od kilkunastu dni zapowiada premierę nowej serii smartfonów – Redmi Note 13. Trzy modele z tej linii zadebiutują 21 września. Z wcześniejszych zapowiedzi producenta wynika, że podstawowy model Redmi Note 13 otrzyma układ MediaTek Dimensity 7200-Ultra, a teraz firma Xiaomi ujawniła, co będzie napędzać model Redmi Note 13 Pro. Prawdopodobnie ten sam układ trafi też do spodziewanego, topowego modelu Redmi Note 13 Pro+. To Snapdragon 7s Gen 2 o symbolu SM7435-AB.

Qualcomm ujawnił już kluczowe, choć nie wszystkie cechy nowego SoC. Snapdragon 7s Gen 2 to układ w litografii 4 nm, składający się z czterech, niesprecyzowanych dokładnie rdzeni Kryo o taktowaniu 2,4 GHz i czterech 1,95 GHz. Za przetwarzanie grafiki ma odpowiadać GPU z serii Adreno, zapewniający obsługę ekranów o maksymalnej rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem do 144 Hz.

Snapdragon 7s Gen 2 jest także przystosowany do pracy z pamięcią RAM w standardzie LPDDR5 3200 MHz o pojemności do 12 GB oraz pamięcią masową UFS 4.0.

Za łączność odpowiada modem Snapdragon X62, dający dostęp do sieci 5G (sub-6 GHz i fale mmWave) z maksymalną prędkością pobierania do 2,9 Gbps oraz system FastConnect 6700 gwarantujący działanie w sieciach Wi-Fi 6E (5 GHz, 6 GHz i 2,4 GHz) oraz łączność Bluetooth 5.2. Za funkcje nawigacji odpowiada dwuzakresowy GPS (L1/L5), a także systemy QZSS, Galileo, BeiDou, NavIC i GLONASS.

Pracę aparatu wspierać będzie 12-bitowy procesor obrazu Qualcomm Spectra ISP pozwalający na współpracę trzech aparatów na raz, o maksymalnej rozdzielczości matrycy 200 Mpix. Smartfon będzie mógł także rejestrować wideo w rozdzielczości 4K przy 30 kl./s.

Pomoc podczas ładowania akumulatora przyniesie technologia Quick Charge 4+, która pozwoli zasilić 50% baterii nawet w 5 minut.

Chociaż Qualcomm nie podał pełnej specyfikacji nowego układu, widać, że jest to jednostka nieco słabsza od zaprezentowanego wiosną Snapdragona 7+ Gen 2, w którym producent zastosował bardziej wydajny układ klastrów 1 + 3 + 4 z CPU o maksymalnym taktowaniu 2,91 GHz.

Specyfikacja pozwala też na wyobrażenie sobie, jakie możliwości ma Redmi Note 13 Pro, choć nowość Xiaomi nie musi w pełni korzystać ze wszystkich funkcji układu.

