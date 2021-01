Pojawiają się zdjęcia składanego Xiaomi

Czyżby wreszcie na rynku miał się pojawić składany smartfon chińskiego Xiaomi? W Internecie już pojawiły się zdjęcia modelu.

Droga do debiutu składanych smartfonów była bardzo długa i wyboista. Szło nią wielu producentów, ale na sam koniec zostało tylko dwóch - Huawei oraz Samsung. To ten drugi zdecydował się jako pierwszy postawić stopę na nieznanym terytorium. To Koreańczycy mają teraz ponad 70% rynku tego typu urządzeń. Sektor ten nie jest jeszcze zbyt rozwinięty - producentów jest mało, a telefony są drogie. Czy do Samsunga, Huaweia i Motoroli dołączy niedługo słynący z niższych cen Xiaomi?

Chińska marka kusiła już w 2019 takim telefonem, jednak nigdy się on nie pojawił. Teraz jednak pojawiły się zdjęcia działającego składaka Xiaomi. W pekińskim metrze jeden z pasażerów miał prototyp urządzenia - to sugeruje choćby dość gruby specyficzny pokrowiec ochronny. Smartfon jest większy od tego, którym wcześniej nęcił chiński producent. Ze zdjęć wynika też, że urządzenie będzie składane do wewnątrz. Niestety, nie wiemy nic na temat specyfikacji nadchodzącego urządzenia. Dotychczasowe doniesienia wspominały tylko o odświeżaniu 90 Hz.

Źródło tekstu: gizmochina, wł