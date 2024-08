Poco C75 już niedługo. Xiaomi szykuje nowy telefon

Już niedługo zadebiutuje Poco C75. Nowy smartfon już przeszedł certyfikacje dwóch organów regulacyjnych z różnych części świata. Nowy Xiaomi skrywa jednak jeszcze wiele tajemnic.

Xiaomi szykuje nowy smartfon. Tym razem będzie to budżetowy Poco. Model Poco C75 przeszedł już certyfikacje dwóch różnych organów. Pierwszy to Federalna Komisja Handlu, drugi to Euroazjatycka Komisja Ekonomiczna. Pierwszy z nich oznacza, że nowy smartfon wejdzie do sprzedaży na terenie USA. Drugi natomiast to dowód, że nowy telefon znajdzie się w sprzedaży na terenie Rosji, Białorusi, Kirgistanu, Armenii i Kazachstanu.

Poco C75 już niedługo. Xiaomi dalej skrywa tajemnice

Niestety strona żadnego z regulatorów nie zdradziła nic o specyfikacji technicznej. Wiemy tylko, że nowe urządzenie będzie obsługiwało NFC. Poprzednie doniesienia wspominały o układzie MediaTek Helio G81, ale... poprzedni Poco C65 miał MediaTeka Helio G85. Są zatem dwie możliwości. Pierwsza to błąd. Druga to to, że MediaTek szykuje zmienioną i nieco lepszą wersję G85. Bywały już sytuacje z nieintuicyjnym zmienieniem numeru na niższy w takim przypadku.

Pojawienie się telefonu na stronach regulatorów i przejście procesów certyfikacyjnych to zwykle ostatni krok przed właściwym debiutem. Możemy zatem spodziewać się oficjalnej premiery smartfonu już niebawem.

Zobacz: Będzie kolejny telefon Xiaomi. Teraz Poco M6 Plus

Zobacz: Xiaomi ma nowy smartfon. Poco M6 przypomina nowość Redmi

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: poco (c65)

Źródło tekstu: mysmartprice, wł