Plus ujawnił cenę niezaprezentowanej jeszcze Motoroli Moto G82

Motorola powinna wkrótce zaprezentować nowy smartfon, model Moto G82. Choć urządzenie to nie miało jeszcze premiery, to wiemy już, że trafi do Polski oraz z jaką ceną.

Moto G82 to kolejny smartfon, który wkrótce powinien zasilić portfolio Motoroli. W ostatnich dniach do sieci trafiły grafiki pokazujące wygląd tego urządzenia oraz jego specyfikację. Jeśli te informacje są prawdziwe, to nadchodzący smartfon jest wyposażony w 6,55-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz. Ekran ma w górnej części otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 16 Mpix. Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 50 Mpix oraz optyczną stabilizację obrazu.

Nowy smartfon Motoroli jest napędzany chipsetem Qualcomm Snapdragon 695, wspieranym przez 4, 6 lub 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej, rozszerzalnej za pomocą kart pamięci microSD. Moto G82 pozwoli na korzystanie z sieci 5G, zaoferuje również między innymi łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 i NFC. Urządzenie jest zasilane akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem do 33 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 12.

Moto G82 w Plusie

Motorola nie zaprezentowała jeszcze smartfonu Moto G82, ale możemy go już znaleźć w cenniku sieci Plus. Wynika z niego, że za nadchodzące urządzenie trzeba będzie zapłacić 1630 zł.

