Oppo Reno8 Pro ze smoczym jajem. Limitowana wersja dla fanów Gry o tron

Firma Oppo wprowadziła do sprzedaży zapowiadaną już jakiś czas temu limitowaną wersję smartfonu Oppo Reno8 Pro House of Dragon, nawiązującą do najnowszego serialu ze świata Gry o tron.

Smartfony stają się coraz bardziej podobne do siebie, więc dla osób szukających prawdziwej odmiany producenci przygotowują specjalne wersje, różniące się wyglądem i wyposażeniem zestawu. Teraz dołączyła do nich firma Oppo.

Oppo Reno8 Pro w edycji House of Dragon powstał we współpracy z twórcami serialu HBO „Ród Smoka”, czyli historii osadzonej 200 lat przed popularną „Grą o tron”. Telefon wchodzi do sprzedaży w Indiach, wyłącznie w sklepie Flipkart i na razie nie zapowiada się, by trafił też na inne rynki – pozostaje więc ciekawostką.

Limitowana wersja Oppo Reno8 Pro z zewnątrz nie różni się bardzo od podstawowej, ale ma nieco inny, czarny jak popiół kolor obudowy o nazwie House of Dragon. W zestawie znajduje się jednak idealnie dopasowany, skórzany pokrowiec ze znakiem Rodu Targaryen.

Nabywca limitowanej wersji znajdzie w pudełku także inne dodatki specjalne: kolekcjonerskie smocze jajo w kolorze złotym, brelok „Ogień i krew”, a także stylizowaną szpilkę do kart SIM w kształcie smoczycy Syraxy (ujeżdżanej przez Rhaenyrę) oraz mini uchwyt na telefon przypominający z kolei innego serialowego smoka – Caraxesa, należącego do Aemona Targaryena.

Kolejnym kolekcjonerskim dodatkiem jest List z Królewskiej Przystani.

Całość oferowana jest w eleganckim, czarnym pudełku, w którym wszystkie te dodatki są odpowiednio wyeksponowane. Nabywca Oppo Reno8 Pro w edycji House of Dragon znajdzie też motyw systemowy nawiązujący do Rodu Smoka.

Limitowa wersja smartfonu kosztuje w Indiach 45 999 rupii, czyli niecałe 2500 zł. Taka sama cena obowiązuje na podstawowy model, więc kupno tej edycji nie stanowi wielkiego wyrzeczenia finansowego.

Pod względem technicznym Oppo Reno8 Pro w edycji House of Dragon nie różni się od standardowej – jest to wersja z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Sercem smartfonu jest układ Dimensity 8100 Max, a sekcję fotograficzną tworzą trzy tylne aparaty 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix oraz selfie 32 Mpix. Dodatkiem specjalnym jest procesor NPU do przetwarzania obrazu – MariSilicon X. Ekran AMOLED ma 6,7 cala i rozdzielczość Full HD+, a akumulator 4500 mAh z ładowaniem 80 W.

Źródło zdjęć: Oppo