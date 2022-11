Asus ROG Phone 6 z piekielnym ogniem dla fanów Diablo

Gamingowa seria smartfonów Asusa doczekała się nowej edycji. Producent przestawił specjalną wersję ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition w kolorach piekielnego ognia. Świetne wrażenie robi bogaty zestaw, który powinien spodobać się fanom całej serii gier Diablo.

We wrześniu Asus przedstawił smartfon ROG Phone 6 w wersji specjalnej Batman Edition, która jednak z zewnątrz dość oszczędnie podkreślała, że nie jest to standardowy wariant. Zupełnie inaczej jest z modelem ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition, skierowanym do fanów popularnej serii gier Diablo i jej mobilnego wydania.

Asus ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition, w kolorze Hellfire Red, przede wszystkim przyciąga uwagę efektownym tyłem telefonu. Znalazła się tam grafika z logotypem gry wkomponowanym w oświetlenie RGB oraz widocznymi w tle piekielnymi płomieniami, które dodatkowo zmieniają swój kształt po lekkim obróceniu telefonu. Na pierwszym planie znajduje się też wizerunek Al'Diabolosa, Władcy Grozy, czyli właśnie tytułowego Diablo.

Telefon w takiej wersji nie może być sprzedawany w standardowym zestawie. ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition będzie dostarczany w pudełku stylizowanym na Kostkę Horadrimów, czyli artefakt znany już z Diablo II, pozwalający na przekształcanie zestawów przedmiotów w jeden o lepszych cechach. Sam smartfon umieszczony jest z kolei w mniejszym pudełku przypominającym kryształ Kamień Świata, czyli kolejny ikoniczny obiekt ze świata Diablo.

Na tym jednak nie koniec. Na telefon można założyć diabelski pokrowiec Aero Shield Blessing, a wśród dodatków jest także mapa Sanktuarium z ukrytymi treściami pisanymi „niewidzialnym atramentem”. Można je wyświetlić, posługując się Światłem Fahira, czyli specjalną lampką UV. W klimacie Diablo Immortal utrzymana jest nawet złocista Szpilka Nieśmiertelności do wysuwania kart SIM.

Uzupełnieniem całości jest systemowy motyw Diablo Immortal z nawiązującym do gry ekranem blokady, zestawem ikon, tapetąami, a nawet animacją ładowania. Bez wątpienia Asus ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition to jeden z najbardziej dopracowanych specjalnych zestawów telefonów. Pod względem technicznym urządzenie nie różni się od wersji seryjnej.

ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition z pamięcią 16 + 512 GB wchodzi do sprzedaży od dziś i oferowany jest w sklepie on-line Asusa za kwotę 1299 USD lub 1099,99 GBP, czyli około 5900 zł.

