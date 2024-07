Oppo Reno12 F 5G jest już w Polsce. Znamy cenę

W Polsce można już kupić nowy smartfon firmy Oppo, model Reno12 F 5G. Urządzenie jest dostępne w ofercie pomarańczowego operatora, z abonamentem lub bez.

Oppo Reno12 F 5G to najnowszy przedstawiciel smartfonów z serii Oppo Reno12. Urządzenie zostało wyposażone w 6,67-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością do 120 Hz i świecący ze szczytową jasnością do 2100 nitów. Ekran ma w górnej części otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.4). Trzy kolejne aparaty są z tyłu:

główny o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8),

(f/1.8), ultraszerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.2),

(f/2.2), makro o rozdzielczości 2 Mpix (f/2.4).

Obudowa smartfonu jest odporna na pyły i wodę na poziomie IP64. W jej wnętrzu pracuje układ MediaTek Dimensity 6300, który współpracuje z 8 GB RAM-u LPDDR4X oraz 256 GB pamięci masowej UFS 2.2. Przestrzeń na dane można rozszerzyć o maksymalnie 1 TB za pomocą karty pamięci microSD. Smartfon pozwala na korzystanie z sieci 5G, oferuje również łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC i podczerwień. W komplecie jest też między innymi podekranowy czytnik linii papilarnych.

Oppo Reno12 F 5G jest zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem SuperVOOC (do 45 W). Nad całością czuwa ColorOS 14.0, bazujący na systemie Android 14.

czerwiec 2024 187 g, 7.76 mm grubości 8 GB RAM 256 GB, microSD do 1000 GB - 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 32 Mpix 6.67" - OLED (1080 x 2400 px, 395 ppi) MediaTek Dimensity 6300, 2,40 GHz Android v.14.0 5000 mAh, Super Vooc, USB-C

Dostępność i cena

Oppo Reno12 F 5G jest dostępny w sieci Orange, gdzie można wybierać spośród dwóch wersji kolorystycznych, zielonej (Olive Green) i pomarańczowej (Amber Orange). Cena smartfonu w ofercie bez abonamentu wynosi 1599 zł. Gdy zdecydujemy się na równoczesny zakup abonamentu w Orange, zapłacimy łącznie za urządzenie:

1611 zł w Planie S,

w Planie S, 1608 zł w Orange Love Mini,

w Orange Love Mini, 1536 zł w Planie M lub w Orange Love Standard,

w Planie M lub w Orange Love Standard, 1416 zł w Planie L lub w Orange Love Extra.

Zobacz: Xiaomi ma nowy smartfon. Redmi 13 doczekał się wersji 5G

Zobacz: Xiaomi szykuje nowe flagowce. Wyciekła ich specyfikacja oraz ceny

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Oppo

Źródło tekstu: Oppo, Orange