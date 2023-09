Oppo kusi gotówką. Kup taki smartfon, a odzyskasz 500 zł

Firma Oppo uruchomiła nową promocję cashback, która dotyczy składanego smartfonu Find N2 Flip. W zamian za zakup smartfonu można zyskać czek BLIK o wartości 500 zł. Podobny bonus można zgarnąć po zakupie smartfonu z serii Oppo Reno10 5G.

Oppo kontynuuje promocję cashback, w której zakup smartfonu, tym razem Oppo Find N2 Flip, premiowany jest czekiem BLIK o wartości 500 zł, do wypłaty w bankomacie. Z oferty można skorzystać do 1 października 2023 roku, do końca dnia. Wystarczy w tym celu odwiedzić sklepy internetowe i partnerskie sieci detaliczne Oppo: Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Komputronik oraz Neonet.

Aby wziąć udział w promocji, po zakupie smartfonu Oppo Find N2 Flip należy zachować dowód zakupu. Następnie trzeba aktywować telefon i zarejestrować się na stronie www.promocje-oppo.pl. Czas na to ostatnie mamy do 15 października tego roku. W formularzu należy podać szczegółowe dane z paragonu lub faktury oraz pudełka smartfonu. Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie.

Seria Oppo Reno10 5G w promocji cashback

Również do 1 października 2023 roku można skorzystać z oferty, w której przy zakupie wybranego smartfonu z serii Oppo Reno10 5G klienci otrzymają czek BLIK o wartości 500 zł. Pisaliśmy o niej w tej wiadomości. Więcej szczegółów zawiera regulamin promocji.

