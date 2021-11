Oppo planuje kolejny tani telefon, to Oppo A55s

Oppo szykuje kolejny smartfon z serii A. Tym razem będzie to budżetowy smartfon Oppo A55s.

Oppo ma już niesamowicie bogatą ofertę smartfonów z linii A50. Niektóre numery (takie jak 54) mają nawet po 4 wersje różnych urządzeń. Nie znaczy to jednak, że chińska marka dała sobie z tym spokój. Teraz Oppo szykuje model Oppo A55s. Nowy smartfon ma być budżetowcem napędzanym układem Qualcomm Snapdragon 480. Nie będzie to nawet wersja plus tego układu, a klasyczna. Do kompletu użytkownicy otrzymają potrójny aparat główny, chociaż nie wiemy, jakich dokładnie sensorów się spodziewać.

Akumulator ma mieć pojemność 3890 mAh, a naładujemy go dzięki technologii 18 W. Pod względem pamięci RAM możemy się spodziewać 4 GB. Telefon przeszedł także testy benchmarku Geekbench, gdzie uzyskał 510 punktów w teście jednego rdzenia i 1592 punkty w teście wielu rdzeni. Nie wiadomo, kiedy dokładnie dojdzie do premiery nowego urządzenia. Skoro jednak już teraz wypływa specyfikacja razem z renderami urządzenia, to nie może to być odległa sprawa. Najpewniej dojdzie do tego jeszcze w tym roku.

Zobacz: Oppo spróbuje sprzedać trzeci raz ten sam telefon

Zobacz: Oppo w czołówce polskiego rynku smartfonów. Xiaomi i Samsung mają się czego bać

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: mysmartprice, 91mobiles

Źródło tekstu: 91 mobiles, wł