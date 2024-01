Oppo Pad Neo. Tani tablet z LTE i dużym ekranem

Firma Oppo po chichu zaprezentowała nowy tablet – Oppo Pad Neo. Urządzenie łączy przyzwoitą specyfikację z przystępną ceną.

Firma Oppo nie jest szczególnie mocno kojarzona z tabletami, ale najwyraźniej firma zamierza trochę nadrobić zaległości. Swoją cichą premierę miał Oppo Pad Neo – tablet prostszy, ale też tańszy niż dostępne na naszym rynku modele Oppo Pad Air i Pad 2. Mimo mniej zaawansowanej specyfikacji sprzęt nie jest pozbawiony atutów.

Oppo Pad Neo wyróżnia się bardzo płaską (6,89 mm) obudową i waży 538 g. Jego 10-bitowy ekran LTPS ma dość dużą przekątną 11,4 cala i rozdzielczość 2.4K (240 x 1720), zapewnia też odświeżanie 90 Hz i jasność 400 nitów.

Sercem Pada Neo jest najpopularniejszy ostatnio średniakowy układ MediaTek Helio G99 (6 nm, do 2,2 GHz), któremu pomaga 6 lub 8 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR4X. Pamięci wewnętrznej UFS 2.2 jest 128 GB. To wystarczające połączenie do większości tabletowych zastosowań z prostszymi grami włącznie. Dodatkowe pliki można przechowywać na karcie microSD.

Łączność zapewnia Wi-Fi 5, ale jest też wariant Pada Neo z modemem LTE. Z akcesoriami tablet sparujemy za pomocą Bluetooth 5.2 ze wsparciem kodeków SBC, AAC, aptX, aptX HD i LDAC. Zabrakło jednak wyjścia audio 3,5 mm, zastępuje je USB-C.

Na obudowie Oppo Pada Neo znalazło się miejsce na cztery głośniki w układzie stereo z Dolby Atmos, a także dwa aparaty 8 Mpix – przedni (f/2,2) i tylny (f/2,0). Energię dostarcza akumulator 8000 mAh z ładowaniem SuperVOOC 33W. Wszystkim zarządza Android 13 z interfejsem ColorOS 13.2 w wersji tabletowej.

Oppo Pad Neo wszedł do sprzedaży do Malezji, gdzie wariant Wi-Fi 6/128 GB kosztuje w przeliczeniu mniej niż 1030 zł. Wersja z LTE i 8/128 GB wyceniona została na równowartość 1200 zł. W Europie ceny za ten model będą nieco wyższe, jednak powinny pozostać na sensownym poziomie. Nie wiadomo jednak, jakie są plany Oppo na wprowadzenie Pada Neo do Polski.

Źródło zdjęć: Oppo

Źródło tekstu: Fone Arena