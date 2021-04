Oppo A74 5G - poznajemy cenę

Już niedługo oficjalnie zadebiutuje Oppo A74. Smartfon będzie miał zarówno wariant 4G, jak i 5G. Teraz poznaliśmy cenę tego drugiego.

Już 13 kwietnia Oppo zaprezentuje model Oppo A74. Nowe urządzenie będzie miało dwa warianty. Jeden z nich będzie mieć łączność 4G, drugi - 5G. W przypadku tego drugiego już wcześniej wiedzieliśmy, że możemy się spodziewać układu Qualcomm Snapdragon 480 5G, 6 GB RAM, 128 GB pamięci wbudowanej oraz akumulatora o pojemności 5000 mAh. Najnowsze doniesienia z Australii wskazują, że smartfon będzie mieć też wyświetlacz LCD o przekątnej 6,5 cala i z odświeżaniem 90 Hz.

To różnica w stosunku do znanej specyfikacji wersji 4G - ta ma mieć wyświetlacz OLED o przekątnej 6,43 cala. Aparat tylny w wariancie 5G będzie według najnowszych informacji poczwórny. Główny sensor będzie mieć 48 Mpix, natomiast dodatkowe to 8 Mpix, 2 Mpix oraz 2 Mpix. Nie zabraknie też jacka 3,5 mm oraz umieszczonego z boku urządzenia czytnika linii papilarnych. Australijski sklep podaje także cenę 449 dolarów australijskich. To około 1333 złote. Już trwa przedsprzedaż, możemy zatem założyć, że dane podawane przez Australijczyków są prawdziwe.

Zobacz: Oppo Reno5 5G: test średniaka stworzonego do kręcenia filmów

Zobacz: Oppo Find X2 Lite w Europie dostaje Androida 11

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: gsmarena, wł