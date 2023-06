OnePlus Nord N30 5G to nowy średniak chińskiej marki

OnePlus zaprezentował nowy smartfon ze środkowej półki cenowej. Model Nord N30 5G jest napędzany Snapdragonem 695, ma 8 GB i baterię o pojemności 5000 mAh. A do tego całkiem nieźle wygląda.

OnePlus Nord N30 5G to smartfon o wymiarach 165,5 x 76,0 x 8,3 mm i masie 195 g. Wyposażony on został w 6,72-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością do 120 Hz. W górnej części ekranu wycięto otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.4). Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 108 Mpix (Samsung S5KHM6SX03, f/1.7) i towarzyszą mu dwa aparaty o rozdzielczości 2 Mpix (f/2.4), do zdjęć makro i czujnik głębi.

Sercem nowego smartfonu jest układ Qualcomm Snapdragon 695, który współpracuje z 8 GB RAM-u LPDDR4X oraz 128 GB pamięci masowej UFS 2.2. Tę ostatnią można rozszerzyć za pomocą karty pamięci microSD. OnePlus Nord N30 5G, jak wskazuje jego nazwa, obsługuje sieci komórkowe piątej generacji. Urządzenie oferuje również łączność Wi-Fi 5 (802.11ac) i Bluetooth 5.1. W oficjalnej specyfikacji brak jest wzmianki o NFC. Do tego odbiornik nawigacji satelitarnej, porty USB-C i Jack 3,5 mm oraz boczny czytnik linii papilarnych.

Najnowszy smartfon marki OnePlus jest zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh, który obsługuje szybkie ładowanie SuperVOOC 50 W. Nad wszystkim czuwa oprogramowanie OxygenOS 13.1, bazujące na systemie Android 13.

Dostępność i cena

OnePlus Nord N30 5G jest dostępny w przedsprzedaży w USA z ceną 299,99 USD (1258 zł). Wysyłka zamówionych smartfonów ma ruszyć 8 czerwca 2023 roku, a osoby, które skorzystają z przedsprzedaży, mogą liczyć na prezent w postaci bezprzewodowych słuchawek OnePlus Nord Buds 2 o wartości 59 dolarów (247 zł).

Źródło zdjęć: OnePlus

Źródło tekstu: OnePlus