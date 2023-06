OnePlus się nie wycofuje. Nord 3 już nadciąga do Europy

Zbliżą się premiera OnePlus Nord 3, czyli jednego z najbardziej oczekiwanych smartfonów OnePlus z pogranicza średniej i wysokiej półki. Najnowszy wyciek renderów potwierdza dotychczasowe doniesienia, nie pozostawiając miejsca na domysły.

OnePlus Nord 3 pojawia się w przeciekach już od paru ładnych tygodni, zaistniał nawet na zdjęciach na żywo, brakowało jednak „kropki nad i” – czyli oficjalnych renderów prasowych. Tego typu grafiki oznaczają zazwyczaj, że producent zakończył prace nad smartfonem i szykuje się do premiery.

Oficjalne rendery OnePlus Nord 3 ujawnił niezawodny Roland Quandt z serwisu WinFuture. Zamieszczone przez niego grafiki potwierdzają dotychczasowe informacje na temat telefonu. Wszystko po raz kolejny wskazuje na to, że OnePlus Nord 3 to model bazujący na smartfonie OnePlus Ace 2V, który w marcu zadebiutował w Chinach. Identyczny jest układ obiektywów i lamp LED na obudowie, takie same są inne zewnętrzne detale urządzenia. Różnic w specyfikacji również ma być niewiele.

Jak zwraca uwagę Roland Quandt, mimo toczącego się sporu między Nokią a Oppo, do którego należy teraz OnePlus, planowana jest premiera nowego Norda 3 w Europie. Co prawda ze względu na spór prawny telefon nie wejdzie na rynek niemiecki, ale w innych krajach ma być dostępny i prawdopodobnie zobaczymy go także w Polsce. Data premiery nie jest znana, ale mowa o „najbliższych dniach”, więc prawdopodobnie telefon pojawi się jeszcze w czerwcu.

Czego zatem oczekiwać? OnePlus Nord 3 to smartfon z ekranem AMOLED o przekątnej 6,74 cala, rozdzielczości 2772 x 1240 i odświeżaniu 120 Hz. Sercem urządzenia jest układ MediaTek Dimensity 9000, wspierany przez co najmniej 8 GB pamięci RAM, choć możliwe są także warianty 12, a nawet 16 GB. Na dane użytkownik otrzyma do 256 GB pamięci UFS. Dla porównania – najlepiej wyposażony wariant chińskiego pierwowzoru ma 16 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej.

Różnica w specyfikacji dotyczy także sekcji foto, gdzie zamiast aparatu 64 Mpix znajdzie się jednostka 50 Mpix. Pozostałe aparaty to szerokokątny 8 Mpix oraz makro 2 Mpix, przedni ma natomiast 16 Mpix.

W telefonie nie zabraknie takich detali jak lubiany przełącznik Alert Slider, a także łączność 5G, emiter podczerwieni czy ekranowy czytnik linii papilarnych. Energię dostarczy akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem 80 W, a całością zarządzać ma Android 13 z Oxygen OS 13. Obudowa telefonu wykonana jest z plastiku i dostępna ma być w kolorach szarym i jasnozielonym.

