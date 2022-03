OnePlus już niedługo pokaże swój nowy model OnePlus Nord 3 5G. Nowy smartfon naprawdę będzie zasługiwał na miano pogromcy flagowców.

OnePlus kiedyś był bardzo specyficzną marką telefonów. Słynął on bowiem z limitowanych edycji tanich flagowców. Teraz chińska firma stała się jedną z wielu marek tradycyjnych. Dzięki nowemu układowi MediaTeka powrócą jednak zabójcy flagowców. Tym razem jednak ich definicja nieco się zmieni.

OnePlus Nord 3 5G będzie nowym zabójcą flagowców

MediaTek Dimensity 8100 to bowiem średniopółkowy układ, który ma osiągi na poziomie flagowego Snapdragona 8 Gen 1. Pozwoli on zatem na tanie i mocne telefony. Teraz znany specjalista od przecieków Digital Chat Station podzielił się specyfikacją nowego Norda 3 5G. Niektórzy twierdzą jednak, że będzie to OnePlus 10R, są oni jednak w mniejszości.

Wyświetlacz 6,7 cala wyprodukuje chiński BOE. Pod względem pamięci RAM możemy spodziewać się 12 GB. Aparat główny będzie miał 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix. Z przodu będzie natomiast pojedynczy sensor 16 Mpix. Akumulator o pojemności 4500 mAh naładujemy przy użyciu technologii 150 W. Pozwoli to na naprawdę błyskawiczne naładowanie do pełna. Starczy bowiem 15 minut.

Do premiery powinno dojść w kwietniu.

