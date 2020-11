OnePlus 9 też pojawia się w Geekbench

Ledwo co informowaliśmy, że w bazie benchmarków Geekbench pojawił się OnePlus 9 Pro, a okazuje się, że ten sam test przeszedł też klasyczny OnePlus 9.

OnePlus naprawdę nas ostatnimi czasy zadziwia. Nowe flagowe OnePlusy 9 pojawią się dopiero na początku marca, a zarówno OnePlus 9, jak i OnePlus 9 Pro pojawiły się już w bazie benchmarków Geekbench. O tym, że odpowiednie testy przeszedł model Pro już informowaliśmy, jednak teraz w jego ślady poszedł jego bardziej klasyczny braciszek. Do wyników testu należy jednak podchodzić z naprawdę dużym dystansem. OnePlus 9 zanotował bowiem 1115 punktów w teście jednego rdzenia i 3483 punkty w teście wielu rdzeni. Dla porównania OnePlus 9 Pro miał 1122 punkty w teście jednego rdzenia i... 2733 punkty w teście wielu rdzeni.

Ta różnica jest naprawdę zastanawiająca. Oba urządzenia miały Snapdragona 875 i 8 GB RAM. Najprawdopodobniej powodem tak rozbieżnych wyników jest to, że modele prototypowe często mają takie podejrzane rezultaty. Szczególnie jeśli podchodzą one do testów prawie pięć miesięcy przed oficjalnym debiutem. Oficjalnie nie zdążył pojawić się jeszcze nawet układ Qualcomm Snapdragon 875. Jego możemy się spodziewać pierwszego grudnia.

