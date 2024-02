Afera z OnePlus 12R. Producent się tłumaczy i obiecuje rekompensatę

OnePlus 12R miał swoją premierę w styczniu 2024 r., a od lutego telefon dostępny jest też w Polsce. Smartfon kusi dobrą specyfikacją, wyglądem flagowca i sensowną ceną – 3499 zł. Choć nie jest to mało, to na tle topowego modelu OnePlus 12 (od 4499 zł) taki wydatek wydaje się kuszącą opcją. Na start w promocji producent dawał też słuchawki TWS i 400 zł zwrotu.

Zobacz: OnePlus 12R już jest w polskich sklepach. Warto?

Do telefonu może też zachęcać specyfikacja – piękny wyświetlacz LTPO AMOLED o przekątnej 6,78 cala, układ Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB RAM LPDDR5X oraz 256 GB pamięci masowej UFS… I tu zrobił się problem. W komunikatach prasowych oraz w ofertach sklepów w specyfikacji wymieniana była pamięć 256 GB we flagowym standardzie UFS 4.0. Przez długi czas taka informacja widniała też na stronie producenta.

Dopiero niezależne testy pierwszych użytkowników ujawniły, że jest to mniej wydajny standard UFS 3.1. Różnica jest dość istotna – starsza wersja oferuje odczyt sekwencyjny 2,9 GB/s, gdy nowszy do 4,2 GB/s.

Hold your horses, OnePlus12R buyers! 🚨🚨🚨



OnePlus is allegedly falsely advertising UFS 4.0 storage on the OnePlus 12R’s 256 GB variant.



A thread 🧵



Retweets appreciated 🔁



A OnePlus executive has confirmed that the 256 GB variant of the OnePlus 12R indeed is UFS 3.1.… pic.twitter.com/U4WRJPfKLP