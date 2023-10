OnePlus 12 pręży muskuły w AnTuTu

Do premiery OnePlusa 12 zostało jeszcze sporo czasu, ale nowy telefon już teraz pręży muskuły w bazie benchmarków AnTuTu. Jak spisał się nowy OnePlus?

OnePlus niedawno zaprezentował telefon, którego ceny nie powstydziłby się Apple, czyli OnePlus Open. Jednocześnie marka planuje nowy klasyczny model, czyli OnePlus 12. Do tej pory dochodziły nas informacje na temat niewiarygodnie wręcz wysokiej jasności maksymalnej. Ma ona bowiem sięgać 2600 nitów.

OnePlus 12 pokazuje na co go stać w AnTuTu

Przecieków na temat nadchodzącego telefonu było jednak więcej. Zdecydowana większość specyfikacji technicznej nie jest już pod żadnym względem tajemnicą. Teraz nowy smartfon przeszedł testy w bazie benchmarków AnTuTu.

Do testów przystąpił egzemplarz z 12 GB RAM. Uzyskał on 2110808 punktów. Tutaj warto zauważyć, że OnePlus szykuje też modele z 16 i 24 GB RAM. Szczególnie ten ostatni powinien osiągnąć lepszy wynik. Czego jeszcze możemy się spodziewać? Akumulator będzie miał pojemność 5400 mAh, wyświetlacz będzie miał przekątną 6,82 cala, a do premiery dojdzie w grudniu lub styczniu. Potrójny aparat główny będzie miał 50 Mpix, 48 Mpix i 64 Mpix. Smartfon naładujemy przewodowo (100 W) lub bezprzewodowo (50 W).

