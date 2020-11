Nowy Samsung ze Snapdragonem 750G pojawia się w Geekbench

Baza benchmarków Geekbench jest bardzo przydatna w wychwytywaniu nadchodzących modeli. Tym razem tamtejsze testy przeszedł kolejny smartfon koreańskiego Samsunga.

Samsung to największy producent smartfonów na świecie, nie dziwi zatem, że ma on również najbogatszą ofertę w tym segmencie. Niedługo znowu się ona wzbogaci. Nadchodzi bowiem tajemniczy smartfon ze Snapdragonem 750. Teraz przeszedł on testy w bazie benchmarków Geekbench. Egzemplarz, który podszedł do testów miał 6 GB RAM oraz Androida 11. Telefon uzyskał 523 punkty w teście jednego rdzenia i 1859 punktów w teście wielu rdzeni. Nie wiadomo jednak jakiej serii ten model był przedstawicielem.

Oznaczenie kodowe przypomina raczej dawną serię Galaxy J, chociaż specyfikacja sugeruje bardziej model będący jednym z lepiej wyposażonych Samsungów Galaxy A. Niektórzy podejrzewają, że może to być początek całkowicie nowej rodziny smartfonów Samsunga, jednak nie brzmi to szczególnie wiarygodnie - Koreańczycy mają ich już wystarczająco dużo. Wszystko wskazuje na to, że będziemy musieli jeszcze poczekać na dalsze informacje. Urządzenie powinno zadebiutować pod koniec grudnia lub na początku stycznia.

