Nothing Phone 2a już prawie bez tajemnic. Z taką ceną będzie hitem

Nothing Phone 2a wkrótce doczeka się premiery, a najnowsze doniesienia ujawniają niemal wszystkie szczegóły telefonu wraz z nowymi zdjęciami na żywo.

Nothing Phone 2a ma być jak dotąd najtańszym telefonem marki Nothing, co nie znaczy, że tanim – zanosi się na solidnie wyposażonego średniaka. Producent zdał chyba sobie sprawę, że wciąż nowa w oczach nabywców marka może się przebić do masowej świadomości tylko dzięki przystępnej cenie. O ile ostatni Nothing Phone 2 kosztuje u nas około 3,5 tys. zł, to jego tańszy wariant ma wejść na rynek z ceną 400 euro. W Polsce może być więc dostępny za 1749 zł. Taka cena na pewno pozwoli marce zdobyć nowych fanów.

Wygląd Nothing Phone’a 2a już wcześniej został ujawniony na jednym z przecieków. Najnowsze zdjęcia na żywo potwierdzają tamto doniesienie, chociaż wciąż nie wiemy, jak dokładnie będzie wyglądał tył telefonu – na zdjęciach jest widoczny w etui maskującym. Wiadomo jednak, że kryje się pod nim charakterystyczne, zmienne podświetlenie Glyph. Na zdjęciu widać też, że Nothing Phone 2a został wyposażony w podwójny, centralnie umieszczony moduł aparatów.

Duży ekran z okrągłym wycięciem na aparat selfie wypełniony jest standardowymi, kolorowymi ikonami apek Google i charakterystycznymi elementami interfejsu Nothing OS. To coś nowego, w poprzednich modelach cały interfejs łącznie z aplikacjami Google był zmodyfikowany w biało-czarnym stylu Nothing.

W sieci pojawiły się też dokładniejsze informacje o specyfikacji Nothing Phone’a 2a. Smartfon ma ekran AMOLED o przekątnej 6,7 cala w rozdzielczości Full HD+, z odświeżaniem 120 Hz. W ekran wkomponowany jest czytnik linii papilarnych.

Sercem urządzenia jest układ Dimensity 7200, któremu pomaga 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane użytkownik otrzyma odpowiednio 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej.

Tylną parę aparatów tworzą dwie jednostki 50 Mpix – główny aparat z matrycą Samsung ISOCELL GN9 oraz szerokokątny z czujnikiem JN1. Z koeli przedni aparat 32 Mpix będzie wykorzystywał matrycę 32 Mpix Sony IMX615.

Nabywca Nothing Phone 2a będzie mógł wybrać czarną albo biała wersje obudowy z nowym podświetleniem Glyph, Na obudowie znalazły się też głośniki stereo. Energie dostarczy akumulator o pojemności 4920 mAh z ładowaniem 45 W. Wszystkim będzie zarządzał Android 14 z nakładką Nothing OS 2.5.

Z zapowiedzi producenta wynika, że Nothing Phone 2a zadebiutuje już wkrótce, choć dokładna data nie jest znana – prawdopodobnie zbiegnie się z targami MWC 2024 (26-29 lutego).

