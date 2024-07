Nothing Phone (2a) Plus już jest. Zapowiada się na kolejny hit

Firma Nothing przedstawiła smartfon Nothing Phone (2a) Plus – ulepszoną wersję modelu Phone (2a) zaprezentowanego kilka miesięcy temu. Nowość kusi oryginalnym wyglądem i solidną specyfikacją – to może być prawdziwy przebój marki.

Przedstawiając kolejną nowość, producent pochwalił się, że zaprezentowany w marcu 2024 r., przystępny cenowo Nothing Phone (2a) okazał się największym sukcesem marki. Ulepszony model Nothing Phone (2a) Plus to propozycja dla tych, którym spodobał się Phone (2a), ale oczekują jeszcze większej wydajności.

Nothing Phone (2a) Plus: oczy i mózg

Wyglądem telefon przypomina Phone (2a) z charakterystycznym układem elementów przypominających uzwojenie cewek umieszczone pod przezroczystym panelem.

Jak z emfazą opisuje producent, obiektywy aparatów wewnątrz cewki NFC reprezentują „dwoje oczu siedzących przed przypominającym mózg centrum inteligencji i komunikacji”. Model Plus powstał w dwóch wariantach kolorystycznych: metalicznym szarym oraz czarnym. Dodatkowym elementem są ledowe wstawki Glyph Interface. Obudowa zapewnia pyło- i wodoszczelność na poziomie IP54.

Nothing Phone (2a) Plus: solidna specyfikacja

Nothing Phone (2a) Plus ma wymiary 161,7 x 76,3 x 8,5 mm i waży 190 g. Wyświetlacz to 10-bitowa matryca AMOLED o przekątnej 6,7 cala w rozdzielczości Full HD+ (1084 x 2412), z odświeżaniem 120 Hz i szczytową jasnością 1300 nitów. Użytkownicy będą mogli się cieszyć obrazem Ultra XDR. Ochronę zapewnia szkło Gorilla Glass 5.

Sercem nowego telefonu Nothing jest MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G, układ opracowany specjalnie dla firmy Nothing, która współpracowała zresztą nad powstawaniem tej jednostki. Układ wykonany jest w procesie technologicznym 4 nm Gen 2 TSMC (N4), składa się z dwóch wydajnych rdzeni Cortex-A715 o taktowaniu 3 GHz oraz sześciu oszczędnościowych Cortex-A510 z zegarem 2 GHz. Za przetwarzanie grafiki odpowiada GPU Mali-G610 MC4. Nothing przekonuje, że smartfon doskonale sprawdzi się w rękach graczy, a za płynność rozgrywki odpowiada technologia HyperEngine 5.0. Pracę układu SoC wspiera 12 GB pamięci RAM, a na własne pliki użytkownik otrzymuje 256 GB pamięci wewnętrznej.

Użytkownicy Nothing Phone’a (2a) Plus będą mogli skorzystać z łączności 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 oraz NFC z płatnościami Google. Sygnał sieciowy wzmacnia rozwiązanie Smart Link. Na obudowie znalazło się też miejsce na głośniki stereo.

Fotograficzne „oczy” z tyłu obudowy to dwa aparaty o rozdzielczości 50 Mpix. Główny wykorzystuje matrycę Samsung GN9, ma przysłonę f/1,88 oraz stabilizację OIS. Drugi to jednostka szerokokątna 114° z matrycą Samsung JN1. Aparat 50 Mpix znalazł się również z przodu – jest to również matryca Samsung JN1 z optyką f/2,2. Smartfon pozwala na nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K w 30 kl./s.

Energię dostarcza akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem 50 W. Zabrakło niestety ładowania indukcyjnego.

Wszystkim zarządza Nothing OS 2.6 na bazie Androida 14 z perspektywą trzech lat aktualizacji systemu i 4 lat poprawek bezpieczeństwa. Jak na markę Nothing przystało, nie mogło zabraknąć charakterystycznych widżetów, współgrających ze stylem obudowy. Producent chwali się także integracją z ChatGPT.

Dostępność i cena

Nothing Phone (2a) Plus na początek wchodzi do sprzedaży w Wielkiej Brytanii, gdzie dostępny będzie w londyńskim Nothing Store Soho od 3 sierpnia. Cena została ustalona na 399 GBP, czyli nieco ponad 2 tys. zł. Dostępność na innych rynkach i dokładne ceny w innych walutach mają być ujawnione we wrześniu.

Źródło zdjęć: Nothing

Źródło tekstu: Nothing, opracowanie własne