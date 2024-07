Nothing Phone (2a) Plus - kolejny hit dla potrafiących liczyć

Nothing pojawił się znikąd, kradnąc najpierw serca dziennikarzy i trendsetterów, a potem podbijając rankingi telefonów w kategorii cena/jakość. Brytyjska marka szykuje kolejną nowość już 31 lipca — Nothing Phone (2a) Plus. Znamy już specyfikację.

Ulepszona wersja nagradzanego Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2a) pojawił się na początku tego roku oferując doskonałe wyposażenie i design za niewielkie pieniądze. Jego recenzję możecie przeczytać pod tym adresem. Co można w nim proprawić, by dodać Plus na końcu?

Największa zmiana to nowy, wydajniejszy procesor. Zamiast Mediateka Dimensity 7200 Pro dostajemy tym razem Dimensity 7350. Chip Dimensity 7350 ma dwa rdzenie Cortex-A715 taktowane zegarem 3 GHz oraz sześć rdzeni Cortex-A510, a za przetwarzanie obrazu odpowiada GPU Mali-G610 MC4. Dostępne warianty pamięci to 8 + 256 GB oraz 12 + 256 GB, a RAM będzie prawdopodobnie w wersji LPDDR5, z kolei spodziewane pamięci wewnętrzne to budżetowe UFS 2.2 lub UFS 3.1.

To lifting, ale utrzymujący świeżość Nothing Phone (2a)

I można by było rzec, że na tym kończą się kluczowe zmiany. Ekran to nadal 6,7 cala, 1080p, OLED, 120 Hz o szczytowej jasności 1300 nitów i do 1100 nitów w typowym użytkowaniu. Z tyłu obudowy znajdziemy te same aparaty 2x 50 Mpix. Drugi z modułów ma obiektyw ultraszerokokątny. Natomiast zmienia się aparat do selfies, który zamiast 32 Mpix ma teraz 50 Mpix.

Telefon wyposażony jest w akumulator 5000 mAh, który teraz naładujemy z mocą 50 W zamiast 45 W w poprzedniku. Nie zabrakło modułu NFC do płatności mobilnych, nakładka systemowa to Nothing OS opaty na Androidzie 14. Producent zapewnia 3 lata aktualizacji systemu i 4 lata aktualizacji zabezpieczeń.

Nothing Phone (2a) Plus będzie dostępny w kolorach szarym i czarnym, z lekko zmienionym wykończeniem, co również sugeruje obecność charakterystycznych świateł Glyph. Premiera urządzenia zaplanowana jest na 31 lipca, nie znamy jeszcze terminu dostępności sprzętu na polskim rynku ani jego ceny. Wariant bez Plusa można było wyrwać już w dniu premiery w cenie poniżej 1500 zł, oby i tym razem Nothing nie zawiódł.

Skrócona specyfikacja Nothing Phone (2a):

- Ekran 6,7", OLED, 120 Hz, 1300 nitów (jak w Phone (2a),

- Tylne aparaty: 50 Mpix + 50 Mpix,

- Przedni aparat: 50 Mpix,

- Bateria: 5000 mAh, ładowanie 50 W,

- Chipset: MediaTek Dimensity 7350,

- NFC,

- Kolory: Szary i Czarny,

- Konfiguracje: 8/256 i 12/256.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: wł

Źródło tekstu: Smartprix, oprac. wł