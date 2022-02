Nokia C2 2nd Edition, C21 i C21 Plus – nowe smartfony z Androidem Go

Firma HMD Global zaprezentowała trzy nowe, tanie smartfony, pracujące pod kontrolą systemu Android 11 Go Edition.

2021 rok był dla nas czasem transformacji, który zaowocował solidnym wzrostem przychodów w całej firmie. Dziś świętujemy nowy, dochodowy rozdział w firmie HMD Global, wypuszczając na rynek trzy nowe, przystępne cenowo urządzenia Nokia, które są nie tylko bezpieczne, niezawodne i trwałe, ale także zapewniają jak największej liczbie osób dostęp do innowacyjnych technologii. Z radością ogłaszam, że nasze portfolio usług obejmuje bezpieczne rozwiązanie do finansowania smartfonów i innych urządzeń. Łączymy te dwa składniki, wysokiej jakości smartfony i rozwiązanie finansowe, które opiera się na naszej misji, aby nowoczesna technologia mobilna była dostępna dla wszystkich. W połączeniu z naszymi sukcesami na rynku usług, gdzie w pierwszej połowie roku spodziewamy się miliona subskrypcji, i dostarczaniem użytkownikom najwyższego poziomu obsługi, sprawiamy, że ludzie i przedsiębiorstwa na całym świecie mogą czerpać radość z bycia połączonym.

– powiedział Florian Seiche, CEO HMD Global

Nokia C2 2nd Edition

Nokia C2 2nd Edition to smartfon o wymiarach 153,95 x 75,9 x 9,55 mm i masie 180 g. Urządzenie zostało wyposażone w 5,7-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 480 x 960 pikseli. W ramce nad ekranem zmieścił się między innymi obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 2 Mpix. Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 5 Mpix. Nokia C2 2nd Edition nie ma czytnika linii papilarnych, ale można go odblokować na przykład za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy.

Smartfon napędzany jest czterordzeniowym procesorem 1,5 GHz, wspieranym przez 1 lub 2 GB RAM-u i 32 GB pamięci masowej, rozszerzalnej o dodatkowe 256 GB za pomocą kart pamięci microSD. Nokia C2 2nd Edition oferuje łączność LTE, Wi-Fi b/g/n oraz Bluetooth 5.0. Jest też odbiornik GPS, port microUSB, gniazdo Jack 3,5 mm i radio FM. Całość zasilana jest wymiennym akumulatorem o pojemności 2400 mAh z ładowaniem o mocy 5 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 11 Go Edition.

Nokia C21

Nieco lepiej wyposażona jest Nokia C21. Urządzenie o wymiarach 169,9 x 77,9 x 8,8 mm i masie 195 g ma 6,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 720 x 1600 pikseli, przykryty hartowanym szkłem. W górnej części ekranu jest małe wcięcie, mieszczące obiektyw przedniego aparatu o rozdzielczości 5 Mpix. Aparat z tyłu ma rozdzielczość 8 Mpix i towarzyszy mu czytnik linii papilarnych.

Wewnątrz obudowy pracuje chipset Unisoc SC9863A 1,6 GHz, który współpracuje z 2 lub 3 GB RAM-u i 32 lub 64 GB pamięci masowej. Tę ostatnią można rozszerzyć za pomocą kart pamięci microSD (do 256 GB). Pod względem obsługiwanych standardów łączności Nokia C21 jest podobna do Nokii C2 2nd Edition. Większa jest za to bateria o pojemności 3000 mAh. Nad całością czuwa Android 11 Go Edition.

Nokia C21 Plus

Ostatni z nowych smartfonów marki Nokia ma wymiary 164,8 x 75,9 x 8,55 mm i waży 178 lub 191 g (zależnie od baterii). Z przodu znajduje się 6,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 720 x 1600 pikseli, z małym wcięciem w górnej części. Zestaw fotograficzny składa się z dwóch aparatów z tyłu: głównego o rozdzielczości 13 Mpix oraz czujnika głębi o rozdzielczości 2 Mpix, a także z 5-megapikselowego aparatu z przodu.

Sercem Nokii C21 Plus jest chipset Unisoc SC9863A 1,6 GHz, wspierany przez 2, 3 lub 4 GB RAM-u i 32 lub 64 GB przestrzeni na dane. Można też użyć kart pamięci microSD (do 256 GB). Akumulator może mieć pojemność 4000 mAh lub 5050 mAh i można go naładować z mocą 10 W. Obudowa smartfonu zapewnia mu odporność na pyły i zachlapanie, zgodnie z normą IP52. Zainstalowany system to ponownie Android 11 Go Edition.

Dostępność i cena

Nokia C2 2nd Edition w kolorach niebieskim i szarym będzie dostępna w wybranych krajach od kwietnia 2022 roku, a w Wielkiej Brytanii od maja. Ceny zaczną się od 79 euro (368 zł).

Nokia C21 ma obudowę w kolorach ciemnoniebieskim i szarym, a do sprzedaży w wybranych krajach trafi pod koniec marca tego roku. Za najtańszy wariant trzeba będzie zapłacić 99 euro (461 zł).

Z kolei Nokia C21 będzie dostępna w kolorach Dark Cyan i Warm Grey od kwietnia 2022 roku. Smartfon w najtańszej konfiguracji został wyceniony na 119 euro (555 zł).

Źródło zdjęć: HMD Global, phonearena

Źródło tekstu: HMD Global