Nokia C12 nie ma kompleksów. To do bólu prosty telefon dla oszczędnych

Firma HMD Global przedstawiła najnowszy smartfon Nokia z budżetowej serii C – czyli Nokia C12. Urządzenie ma bardzo skromną specyfikację, ale trafia do sprzedaży w relatywnie niskiej cenie.

HMD Global, producent telefonów marki Nokia, wiernie trzyma się segmentu najprostszych telefonów, wychodząc z założenia, że nie wszyscy potrzebują wydajności i wielu zaawansowanych funkcji. Zaprezentowana dziś Nokia C12 to bardzo prosty model, w którym prostota aż bije z każdego detalu – ale są przecież użytkownicy, którzy właśnie tego potrzebują.

Nokia C12 zwraca już uwagę obudową – jest dostępna w kolorach cyjanowym, miętowym i szaro-brązowym, a poliwęglanowy tył pokryty jest włóknistym wzorkiem, który ma zapewniać lepszy uchwyt. Ciekawostką jest to, że klapkę telefonu można zdjąć, by wymienić akumulator o pojemności 3000 mAh, ładowany z mocą 5 W.

Obudowa o masie 177,4 g i wymiarach 160,6 x 74.,3 x 8,75 mm zapewnia pyło- i wodoszczelność na niezbyt wysokim poziomie IP52, choć producent przekonuje o dużej odporności, w tym także na upadki. Na obudowie znalazło się wyjście audio 3,5 mm, przydatne do słuchania wbudowanego radia FM.

Z tyłu widać jedno oczko aparatu 8 Mpix. Z kolei w ekranowym wycięciu znalazł się moduł selfie 5 Mpix. Wyświetlacz IPS łączy przekątną 6,3 cala z rozdzielczością HD+ (1600 × 720, 20:9).

A co znalazło się w środku? Moc do pracy ma dostarczać ośmiordzeniowy układ Unisoc SC9863A o maksymalnym taktowaniu do 1,6 GHz, z grafiką IMG8322. Pomaga mu skromne 2 GB pamięci RAM (+2 GB pamięci wirtualnej), natomiast pamięć wewnętrzna w formacie eMMC 5.1 ma pojemność 64 GB. Można też dołożyć kartę microSD.

Smartfon zapewnia łączność LTE, Wi-Fi b/g/n i Bluetooth 5.2, niestety nie ma NFC, a port ładowania to stary Micro USB.

Jak się łatwo domyślić po specyfikacji, takie komponenty są w stanie działać tylko w połączeniu z lekkim systemem Google, czyli w tym przypadku Androidem 12 Go Edition. Producent obiecuje dwa lata kwartalnych aktualizacji bezpieczeństwa.

Nokia C12 wchodzi do Europy, na początek w Niemczech i Austrii, w cenie 119 euro, czyli około 560 zł. Cena jest stosunkowo niewysoka, jednak wyższa niż podobnych smartfonów Xiaomi, jak na przykład zaprezentowanego niedawno Poco C50. Zapewne jednak są użytkownicy, na których wciąż działa magia dawnej Nokii i wybiorą jednak C12.

Zobacz: Xiaomi bez MIUI i do tego tani jak barszcz

Zobacz: Nokia G11 Plus wchodzi na rynek. Cena nie jest wysoka

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: HMD Global

Źródło tekstu: wł., HMD Global