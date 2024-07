Nie tylko Nokia Lumia 2.0. Finowie szykują nowy telefon

HMD Global szykuje nowy telefon ze średniej półki i z łącznością 5G. Co tym razem szykuje wyjątkowy europejski producent?

HMD Global długo był znany jako nowa odsłona Nokii. Nie bez przyczyny. Dawni pracownicy Nokii, siedziba na terenie kampusu Nokii, wreszcie wydawanie telefonów z jej logotypem. Teraz jednak HMD Global stawia na urządzenia pod swoją własną marką.

HMD View nie będzie drogi, to średnia półka

Poprzednio informowaliśmy o tym, ze HMD pracuje nad modelem Skyline, który będzie wyglądał tak, jak dawne telefony Nokia Lumia. Trzeba przyznać, pod względem estetycznym były powiewem świeżości. Nie będzie to jednak koniec nowości.

HMD Global pracuje też nad nowym smartfonem. Będzie to HMD View i skierowany będzie na średnią półkę cenową. Dostaniemy 8 GB RAM, akumulator 4700 mAh i układ Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3. To w zasadzie odrobinę zmieniony Snapdragon 695. Oznacza to między innymi wsparcie dla łączności 5G.

Przecieki mówią też o aparacie głównym 50 Mpix i optycznej stabilizacji obrazu. Smartfon ma być dostępny w wersji czarnej, szarej i czerwonej. Największą zagadką jest dostępność. Właściwie pewni możemy być debiutu w sklepach w Finlandii, ale nie wiadomo w jakich krajach jeszcze. Droga z Finlandii do Polski jest jednak dużo krótsza niż z Chin. Nie zdziwiłaby możliwość, gdyby HMD View pojawił się po prostu w całej Unii Europejskiej.

Źródło zdjęć: twitter (smashx_60)

Źródło tekstu: twitter (smashx_60)