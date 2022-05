Nadchodzi Realme Pad 5G ze Snapdragonem i ekranem 2.5K. Ale to jeszcze nic!

Realme najwyraźniej uwierzyło, że tablety z Androidem wciąż mają rację bytu, bo szykuje kolejne już modele tego typu sprzętu. Tym razem z układami firmy Qualcomm oraz łącznością 5G.

W zeszłym roku na rynek wszedł pierwszy Realme Pad z układem Helio G80, w tym w wersji z LTE, niedawno także do Polski trafił budżetowy Realme Pad Mini z procesorem Unisoc T616. Teraz w końcu producent szykuje coś z nieco wyższej półki – tablet ze znacznie lepszym SoC i modemem 5G.

O nowości szykowanej przez Realme napisał na Weibo Digital Chat Station, a premiera zapewne na początek obejmie Chiny, jednak dotychczasowa polityka producent pozwala mieć nadzieję, że sprzęt trafi także do globalnej dystrybucji.

Z doniesień wynika, że Realme Pad 5G wyposażony będzie w ekran IPS o rozdzielczości 2.5K i odświeżaniu 120 Hz. Rozmiar wyświetlacza nie został jednak ujawniony, ale wiadomo, że będzie go można obsługiwać rysikiem. Moc do pracy ma dostarczać Snapdragon 870 z modemem 5G, a energię do pracy – akumulator 8360 mAh.

Te szczegóły specyfikacji wskazują na to, że Realme Pad 5G może bazować na modelu innej marki z tej samej grupy – czyli na Oppo Padzie, który zadebiutował w lutym. Jeżeli tak, to ekran będzie miał 11 cali, zdjęcia wykonamy aparatami 13 Mpix + 8 Mpix, a baterię będzie można zasilić z mocą 33 W.

Co jednak ciekawsze, Digital Chat Station podaje, że w przygotowaniu jest także wyżej pozycjonowana wersja Realme Pad 5G Master Explorer, którą napędzać będzie układ Snapdragon 8 Gen 1 Plus. W tym przypadku może być zastosowany ekran AMOLED, a urządzenie będzie konkurowało z topowymi modelami tabletów Samsunga.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Digital Chat Station, Fone Arena