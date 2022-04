Realme Pad Mini trafia do sprzedaży w Polsce

Realme wprowadza na polski rynek nie tylko dwa nowe smartfony, ale również tablet. Realme Pad Mini ma pojemną baterię i całkiem przystępną cenę.

Realme Pad Mini to wykonane z aluminium urządzenie, które ma tylko 7,59 mm grubości i waży 372 g. Pozwala to trzymać tablet w jednej ręce i go wygodnie nosić. Z przodu znajduje się 8,7-calowy wyświetlacz WXGA+, zajmujący 84,59% dostępnego tu miejsca. Realme Pad Mini ma głośniki stereo oraz dwa aparaty fotograficzne, o rozdzielczości 8 Mpix z tyłu i 5 Mpix z przodu.

Tablet jest napędzany chipsetem Unisoc T616, który współpracuje z 4 GB RAM-u i 64 GB pamięci masowej (UFS 2.1). Tę ostatnią można rozszerzyć za pomocą kart pamięci microSD (do 1 TB). Tablet występuje w wersji z łącznością LTE oraz w wariancie Wi-Fi. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 6400 mAh z szybkim ładowaniem o mocy do 18 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem Realme UI for Pad.

Dostępność i cena

Realme Pad Mini od 19 maja 2022 roku będzie można kupić w w sklepach Media Expert, RTV Euro AGD oraz X-kom, a także na sklep-realme.pl oraz realmeshop.pl. Cena urządzenia w wersji Wi-Fi wyniesie 899 zł, natomiast za tablet potrafiący korzystać z sieci LTE trzeba będzie zapłacić 999 zł.

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: Realme