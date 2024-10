myPhone N23 Plus – moc i elegancja w jednym

myPhone N23 Plus to najnowszy smartfon firmy mPTech, który łączy w sobie nowoczesne technologie, wysoką wydajność i elegancki design. Urządzenie to stanowi zwieńczenie całej serii.

myPhone N23 Plus to smartfon, którego sercem jest układ MediaTek Helio G99, wspierany przez 8 GB pamięci RAM z możliwością rozszerzenia o kolejne 8 GB wirtualnej pamięci. Dzięki temu urządzenie powinno sobie poradzić z wieloma zadaniami jednocześnie, zapewniając płynną pracę nawet przy nieco bardziej wymagających aplikacjach czy grach.

Jednym z największych atutów myPhone'a N23 Plus jest wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości FullHD+. Zapewnia on, zdaniem producenta, wyjątkową głębię kolorów, doskonały kontrast oraz szerokie kąty widzenia. Dynamiczne odświeżanie 120 Hz gwarantuje płynność obrazu, co powinni docenić zwłaszcza miłośnicy gier i filmów.

Smartfon został wyposażony w zestaw czterech aparatów fotograficznych. Główna jednostka z tyłu ma rozdzielczość 64 Mpix oraz obiektyw z przesłoną f/1.8. Ma to pozwolić na zrobienie ostrych i szczegółowych zdjęć nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Dodatkowe aparaty rozszerzają możliwości fotograficzne smartfonu, a przedni aparat 16 Mpix ma zagwarantować idealne selfie.

myPhone N23 Plus jest zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh, który ma zapewnić długi czas pracy na jednym ładowaniu, nawet przy intensywnym użytkowaniu. Dzięki technologii szybkiego ładowania 33 W, smartfon można "błyskawicznie" naładować i wrócić do swoich zadań.

myPhone N23 Plus oferuje również szereg praktycznych cech, takich jak obsługa Dual SIM, moduł NFC do płatności zbliżeniowych czy 256 GB pamięci masowej z możliwością rozszerzenia kartą microSD. Zaawansowane systemy zabezpieczeń, takie jak rozpoznawanie twarzy i podwójny czytnik linii papilarnych, stoją na straży bezpieczeństwa danych.

wrzesień 2024 188.6 g, 7.96 mm grubości 8 GB RAM 256 GB, microSD do 1000 GB - 64 Mpix + 2 Mpix + 0.3 Mpix + 16 Mpix 6.7" - AMOLED (1080 x 2412 px, 394 ppi) MediaTek Helio G99, 2,20 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

Dostępność i cena

myPhone N23 Plus może być dobrym wyborem dla osób poszukujących wydajnego i funkcjonalnego smartfonu w przystępnej cenie. Urządzenie jest już dostępne w sprzedaży w sklepie producenta oraz w wybranych elektromarketach. Cena smartfonu wynosi 899 zł.

