Motorola Razr+ 2023 w Geekbench 6. To ile będzie tych składaków?

Motorola Razr+ 2023 zadebiutowała w teście Geekbench 6. To potwierdza, że na pewno powstał taki model, choć ostateczna nazwa wciąż nie jest pewna. Znamy za to specyfikację.

Na początku czerwca Motorola przedstawi nowe smartfony z rozkładanej, klapkowej serii Razr 2023. Ile ich będzie? Tego do końca nie wiadomo. Najczęściej mówi się o dwóch – tańszym wariancie Motorola Razr Lite 2023 oraz drugim, lepiej wyposażonym Motorola Razr+ 2023.

Jednocześnie w doniesieniach wypłynęła jeszcze jedna nazwa – Motorola Razr 40 Ultra. Już dwa tygodnie temu taki telefon pojawił się w teście Geekbench 5 w wynikiem 1285/3810. Wszystko wskazywało, że to pod taką nazwą ostatecznie pojawi się telefon znany dotąd jako Motorola Razr+ 2023.

Zobacz: Motorola RAZR 40 Ultra przetestowana w Geekbench. Oto jej specyfikacja

Nie jest to jednak takie proste, bo oto wczoraj w nowszym benchmarku Geekbench 6 zadebiutował model identyfikowany jako „motorola razr plus 2023”. To może potwierdzać domysły, że jest to jeden i ten sam telefon, który na różnych rynkach wyjdzie pod różnymi nazwami.

W teście Geekbench 6 Motorola Razr+ 2023 wykręciła 1702 na jednym rdzeniu i 4073 na wielu rdzeniach. Wyniki są lepsze niż osiągnął model Motorola Razr 40 Ultra, ale nowsza wersja benchmarku inaczej punktuje i w praktyce wynik może być porównywalny.

Testowana Motorola Razr+ 2023 ma układ Snapdragon 8+ Gen 1 oraz 8 GB RAM. Wiadomo jednak, że powstaje także model z 12 GB RAM. Pamięci wewnętrznej będzie do 512 GB.

Najbardziej interesującą cechą Motoroli Razr+ 2023 ma być jej zewnętrzny ekran. Z wielu materiałów graficznych wynika, że wyświetlacz zajmie prawie całą zewnętrzną pokrywę – jego przekątna ma wynosić około 3,5 cala. Główny ekran AMOLED ma natomiast 6,7 cala, rozdzielczość 1080 x 2640 i odświeżanie 120 lub 144 Hz.

Sekcję foto stworzą dwa aparaty 12 Mpix oraz aparat do selfie 32 Mpix umieszczony w wycięciu głównego ekranu. Energię dostarczy akumulator 3640 mAh z ładowaniem 33 W, a wszystkim będzie dyrygował Android 13.

Zobacz: Motorola Razr Lite 2023 będzie tańsza. Tak wygląda

Zobacz: Motorola RAZR 2023 na renderach. Zewnętrzny ekran większy niż w Oppo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Twitter

Źródło tekstu: wł.