Moto G04 debiutuje w Polsce. To nowy budżetowiec Motoroli

W Polsce debiutuje nowy, budżetowy smartfon marki Motorola, model Moto G04. Urządzenie jest dostępne w czterech kolorach i oferuje nawet 8 GB RAM-u, rozszerzalnego do 16 GB.

Motorola Moto G04 to najnowszy smartfon tej marki, który debiutuje na polskim rynku. Urządzenie ma niską cenę, a mimo tego oferuje stylową i nowocześnie zaprojektowaną obudowę, dostępną w czterech wersjach kolorystycznych: czarnej, niebieskiej, pomarańczowej oraz zielonej. Czyni to z tego sprzętu interesujący wybór dla osób, które cenią wygodę jaką dają duża przekątna ekranu oraz multimedialne możliwości najnowszego Androida 14.

Osłona aparatu ma opływowy kształt i tworzy spójną formę z obudową, która została wykonana z wysokiej jakości tworzywa w tym samym kolorze, co otaczająca urządzenie ramka. Z boku znajduje się czytnik linii papilarnych, a dokładnie spasowane elementy i hydrofobowa konstrukcja zabezpieczają smartfon przed przypadkowym zalaniem lub zachlapaniem.

Za wyświetlanie obrazu odpowiada tu panel LCD HD+ o przekątnej aż 6,6”, odświeżany z częstotliwością 90 Hz . Płynna regulacja częstotliwości odświeżania ma sprzyjać efektywnemu wykorzystaniu baterii i zapewnić długi czas pracy smartfonu na jednym ładowaniu. Ekran świeci z jasnością do ponad 530 nitów, co powinno pozwolić na w miarę komfortowe korzystanie z urządzenia także w słoneczny dzień. Z kolei inteligentne sterowanie dopasowuje aktualną jasność do panujących wokół warunków. Smartfon wspiera technologię dźwięku Dolby Atmos oraz ma gniazdo Jack 3,5 mm, które powinni docenić fani klasycznych słuchawek przewodowych.

Motorola Moto G04 został wyposażony w główny aparat fotograficzny o rozdzielczości 16 Mpix, wspierany sztuczną inteligencją (AI). Automatyczne tryby mają pozwalać robić dobrej jakości zdjęcia także w mniej korzystnych warunkach pogodowych. W komplecie jest szybki "fokus", który umożliwia uchwycenie większości scen w zadowalający sposób. Inteligentne funkcje w postaci HDR oraz trybu portretowego nadają fotografiom bardziej realistyczny charakter, a tryb do selfie w przednim 5-megapikselowym aparacie ma wystarczyć na potrzeby serwisów społecznościowych.

Sercem smartfonu układ Unisoc T606, wspierany przez 4 lub 8 GB pamięci RAM. Dla potrzeb szybszego uruchamiania aplikacji zastosowano tu funkcję RAM Boost, która wykorzystuje część pamięci masowej jako dodatkową pamięć operacyjną. Zależnie od wersji pojemnościowej (64 GB lub 128 GB) RAM Boost dodaje maksymalnie 4 GB lub 8 GB wirtualnej pamięci RAM. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh i pracuje pod kontrolą systemu Android 14.

Dostępność i cena

W lutym 2024 roku Motorola Moto G04 w konfiguracji 4/64 GB pojawi się w ofercie operatorów sieci Plus oraz Play, natomiast wariant 8/128 GB trafi do Orange i T-Mobile. W kolejnych tygodniach smartfon zadebiutuje również w sklepach RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet oraz Komputronik. Każda z wersji pojemnościowych występuje w czterech kolorach: czarnym (Concord Black), niebieskim (Satin Blue), pomarańczowym (Sunrise Orange) oraz zielonym (Sea Green).

Rekomendowana cena detaliczna smartfonu wynosi 499 zł za wariant 4/64 GB oraz 599 zł za wariant 8/128 GB.

