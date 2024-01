Promocje w Orange. Nowe smartfony Motorola już dostępne

Orange ma ciekawą nowość w ofercie: najświeższe smartfony Motorola z serii g i składana Motorola razr 40 ultra.

Orange i Motorola zaczynają rok od współpracy i poszerzenia oferty. W sklepie operatora znajdziemy więc składaną Motorolę razr 40 ultra ze świetną specyfikacją oraz cenione modele z rodziny moto g. Te ostatnie trafiły także do zimowych promocji Orange.

Moto g wśród zimowych promocji

W ofercie Orange znalazły się także smartfony moto g34 5G (8/128 GB), czyli tani model z 5G, moto g54 5G Power Edition (12/256 GB) z akumulatorem 6000 mAh oraz elegancka moto g84 5G (12/256 GB) z ekranem pOLED 6,5 cala. Pierwszy z wymienionych modeli trafił an listę polecanych do korzystania z sieci w standardzie 5G na nowych częstotliwościach.

Wszystkie trzy można kupić z abonamentem komórkowym lub bez, także na raty 0%, oraz w opcji Orange Love, płacąć w pakiecie za usługi komórkowe i internet (opcjonalnie z telewizją). Przechodzący do Love mogą także otrzymać tablet za złotówkę i wyższą prędkość światłowodu: do 600 Mb/s w cenie łącza do 300 Mb/s.

Nowi użytkownicy, przenoszący numer z innych sieci, mogą skorzystać z nawet 5 miesięcy abonamentu za 0 zł i zyskać dodatkowe gigabajty do wykorzystania. Tu warunki zależą od konkretnej oferty.

Firmy zainteresuje zapewne możliwość kupienia Motoroli moto g54 Power Edition 5G 12/256 GB w atrakcyjnej cenie – 25 zł + vat/mies. przez 36 miesięcy z Planem Firmowym M. To część Cenowych smartokazji dla firm. Klienci biznesowi, którzy połączą w pakiet dwa numery w ramach Planów Firmowych oraz światłowód z usługami zapewniającymi bezpieczeństwo, mogą zyskać oszczędność nawet 1440 zł + VAT w skali całej umowy. Cenowe smartokazje dla firm to nowa, cykliczna akcja promocyjna. Bieżąca edycja trwa do 14 lutego 2024.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Orange, Motorola

Źródło tekstu: Motorola