Motorola Moto G 5G (2022) już niedługo. Pojawia się specyfikacja

Już niedługo pojawi się nowa Motorola Moto G 5G (2022). Pojawiły się już rendery i specyfikacja nadchodzącego modelu.

Motorola niedługo zaprezentuje swój nowy model. Będzie to Motorola Moto G 5G (2022). Już w listopadzie słyszeliśmy, że należąca do Lenovo marka pracuje nad smartfonem o nazwie kodowej Austin. Miał on mieć potrójny aparat główny, gdzie jeden z sensorów miał mieć 50 Mpix. Teraz okazuje się, ze to właśnie ten smartfon.

Pojawiły się rendery i specyfikacja nadchodzącego urządzenia. Nowy telefon będzie... przyzwoity. Ale nic więcej.

Nowa Motorola będzie średniakiem, jakich wiele

Nowy telefon będzie miał Snapdragona 750 i wyświetlacz o przekątnej 6,6 cala. Do kompletu otrzymamy 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Akumulator będzie miał 5000 mAh. Aparat główny będzie miał 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix. To dość standardowa specyfikacja średniopółkowca w 2022. Na szczęście Motorola nie zamierza wycofać jacka 3,5 mm. Minusem jest Android 11, kiedy normą jest Android 12. Miejmy nadzieję, że do premiery to się zmieni.

Smartfon ma pojawić się w czerwcu i kosztować około 22990 indyjskich rupii. To około 1290 złotych.

Źródło zdjęć: onleaks, prepp in

Źródło tekstu: prepp.in