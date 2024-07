Motorola Edge 50 Neo już niedługo. Są pierwsze przecieki

Motorola Edge 50 Neo pojawi się już niedługo. Tak wynika z danych Sudanshu, jednego ze specjalistów od przecieków w świecie mobilnym.

Motorola szykuje kolejny telefon z serii Edge 50. Tym razem będzie to Motorola Edge 50 Neo. Pojawiły się pierwsze przecieki na temat nadchodzącego urządzenia. W pierwszej kolejności poznaliśmy kolory i warianty pamięci.

Motorola Edge 50 Neo zdradza pierwsze tajemnice

Możemy się zatem spodziewać zarówno modelu z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej, jak i takiego z 12 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej. Nie ma informacji o żadnych wersjach pośrednich (np. 12 GB RAM, ale 256 GB pamięci wbudowanej). Na pewno jednak będzie to krok do przodu w porównaniu do modelu z poprzedniego roku. Wtedy dostaliśmy bowiem 128 GB pamięci wbudowanej.

Producent szykuje cztery warianty kolorystyczne. Do wyboru będzie telefon w kolorze szarym, niebieskim, zielonym i kremowym. Niestety to wszystko, co wiemy na temat smartfonu na teraz. Najprawdopodobniej jednak duża część specyfikacji z Motoroli Edge 40 Neo ponownie pojawi się w Motoroli Edge 50 Neo.

