Motorola Razr 50. Niedrogi klapkowiec z okazją na start sprzedaży

Zgodnie z zapowiedziami w Polsce debiutuje Motorola Razr 50, czyi tańszy z dwóch nowych rozkładanych telefonów z klapką. Na start producent proponuje dodatkową ofertę.

Rozkładany smartfon Motorola Razr 50 miał premierę pod koniec czerwca, razem z topowym modelem Motorola Razr 50 Ultra, który od razu trafił do sprzedaży. Podstawowy wariant z serii jest jednym z tańszych rozkładanych klapkowców na rynku, a ciekawych funkcji w nim nie brakuje.

Motorola Razr 50 w wersji 8/256 GB debiutuje w Polsce w cenie 3999 zł. Smartfon można kupić w sieciach sprzedaży: RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet i Moliera2, ale również na stronach sprzedaży eLenovo oraz Sferis. Motorola Razr 50 trafi także do oferty operatorów: Plus, Play, Orange i T-Mobile.

Kupując Motorolę Razr 50 pomiędzy 10 a 23 lipca (włącznie), można skorzystać z programu Motorola „Trade in. Trade up”. Pozwala on na oddanie innego smartfonu do recyklingu. Urządzenie zostanie stosownie wycenione, a kwota uwzględniona w ostatecznym rozliczeniu. Dodatkowo można liczyć na gwarantowane 500 złotych zniżki.

Motorola Razr 50 przypomina Razr 40 Ultra

W nowej generacji serii Razr producent mocno podwyższył poprzeczkę, a tańszy model Razr 50 oferuje niemal wszystkie funkcje z wariantu Ultra. Pod względem konstrukcji smartfon przypomina zeszłoroczną Motorolę Razr 40 Ultra. Niewielki wyświetlacz z bezpośredniego poprzednika (Razr 40) teraz urósł do pełnowymiarowego ekranu zewnętrznego pOLED o przekątnej 3,6 cala (1056 x 1066), z odświeżaniem do 90 Hz o jasności maksymalnej 1700 nitów, czyli takiego jaki był Razr 40 Ultra. Na zewnętrznym wyświetlaczu użytkownik może uruchomić większość aplikacji Androida.

Główny ekran w Motoroli Razr 50 to Foldable AMOLED o przekątnej 6,9 cala w rozdzielczości Full HD+, z odświeżaniem do 120 Hz i maksymalną jasnością 3000 nitów.

Sercem modelu Razr 50 jest układ MediaTek Dimensity 7300X wspierany przez 8 GB pamięci RAM LPDDR4X oraz 256 GB pamięci wewnętrznej ROM w standardzie UFS 2.2. Znajdziemy tu też głośniki stereo, trzy mikrofony oraz wsparcie dla standardu eSIM.

Główna sekcja fotograficzna składa się z aparatu 50 Mpix (f/1,7) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) wspieranego przez jednsotkę 13 Mpix z obiektywem szerokokątnym (f/2,2). Przedni (wewnętrzny) aparat ma 32 Mpix (f/2.4). Konstrukcja telefonu pozwala na robienie zdjęć selfie głównym aparatem.

Akumulator Motoroli Razr 50 ma pojemność 4200 mAh i ładowany jest z mocą 30 W lub 15 W bezprzewodowo. Razr 50 pracuje pod kontrolą Androida 14 z interfejsem Hello UX i daje użytkownikowi dostęp do wciąż rozszerzanych funkcji generatywnej sztucznej inteligencji Moto AI. Urządzenie dostanie 3 duże aktualizacje systemowe Androida oraz 4 lata wsparcia w postaci łatek bezpieczeństwa w cyklu 2-miesięcznym.

Motorola Razr 50 oferuje wodoszczelność na poziomie IPX8. Smartfon wykończony jest wegańską skórą w trzech wersjach kolorystycznych: stalowej (Koala Gray), jasnoszarej (Beach Sand) oraz pomarańczowej (Spritz Orange).

W zestawie sprzedażowym znajdziemy dedykowane etui, które pozwala przewiesić smartfon przez ramię lub zawiesić urządzenie na szyi.

