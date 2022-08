Motorola Edge 30 Neo pojawia się w Geekbench

Motorola zapowiedziała nowy termin debiutu smartfonów Razr 2022 i Moto X30 Pro, ale to nie jest koniec. W bazie Geekbench pojawił się też smartfon Motorola Edge 30 Neo.

Już za trzy dni zadebiutują nowe telefony Motorola Razr i Moto X30 Pro. Marka pracuje jednak nad kolejnym smartfonem. Tym razem będzie to Motorola Edge 30 Neo. Właśnie taki telefon pojawił się w bazie benchmarków Geekbench.

Motorola Edge 30 Neo zdradza pierwsze szczegóły

Z bazy Geekbench nie można zwykle dowiedzieć się wiele na temat specyfikacji technicznej, ale lepsze to niż nic. Wiemy zatem, że urządzenie będzie zasilane ośmiordzeniowym układem o taktowaniu 2,2 Ghz. Do kompletu otrzymamy 8 GB RAM i Androida 12, który ma być tak bliski czystemu Androidowi jak tylko się da. W teście Geekbench 5.4.4 telefon zdobył 664 punkty w teście jednego rdzenia i 1848 punktów w teście wielu rdzeni.

I to było na tyle, gdyby nie fakt, że według innych przecieków ma to być bliźniaczy telefon Edge 30 Lite. Tutaj zgodnie z dotychczasowymi doniesieniami mamy się spodziewać układu Snapdragon 695, do 256 GB pamięci wbudowanej i akumulatora o pojemności 4020 mAh. Wyświetlacz ma mieć natomiast przekątną 6,8 cala. Główny sensor tylnego aparatu z kolei będzie mógł się pochwalić 64 Mpix.

Źródło zdjęć: motorola (inny model)

Źródło tekstu: mysmartprice, wł