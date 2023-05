MediaTek gasi niedowiarków. Ten procesor będzie demonem szybkości

MediaTek Dimensity 9200+ to nowy procesor dla flagowych smartfonów. Układ może się pochwalić jeszcze wyższą wydajnością.

Chwilę to zajęło, jednak dziś śmiało można powiedzieć, że MediaTek rywalizuje z takimi tuzami jak Qualcomm czy Samsung niczym równy z równym. Nowy układ Tajwańczyków, MediaTek Dimensity 9200+, wydaje się być na to najlepszym dowodem.

MediaTek Dimensity 9200+ - odgrzewany kotlet z zastrzykiem mocy

MediaTek Dimensity 9200+ to nowy procesor mobilny dedykowany do smartfonów z segmentu premium. Nie mówimy tu co prawda o całkowicie nowym układzie, a o usprawnionej wersji MediaTeka 9200, znanego m.in. z Vivo X90 Pro.

Ba, to w zasadzie ten sam kawałek krzemu, ale z jedną istotną różnicą. Dimensity 9200+ został względem podstawowej wersji wyraźnie podkręcony. Dostajemy więc pojedynczy rdzeń Cortex-X3 o taktowaniu 3,35 GHz, trzy rdzenie Cortex-A715 o taktowaniu 3,0 GHz oraz cztery energooszczędne Cortex-A510 o taktowaniu 2,0 GHz. Biorąc pod uwagę, że w dalszym ciągu mamy do czynienia z procesorem wykonanym w litografii 4 nm, wyższe częstotliwości powinny zapewnić odczuwalny skok wydajności.

Podobnie zresztą ma się sprawa z GPU. Choć nowy SoC w dalszym ciągu wykorzystuje jednostkę ARM Immortalis G715, ma być ona szybsza o ok. 17 procent względem poprzednika. Co warto podkreślić, układ graficzny może się pochwalić wsparciem dla technologii ray tracingu.

Z innych wartych uwagi elementów specyfikacji nowego MediaTeka wypada wspomnieć m.in. o modemie z obsługą 5G sub-6GHz i mmWave oraz wsparciu dla standardów Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.3.

MediaTek Dimensity 9200+ - dostępność

Mówiąc krotko, nie mamy tu może do czynienia z rewolucją, jednak dodatkowy zastrzyk wydajności bez dwóch zdań czyni z nowego MediaTeka interesującą propozycję. A kiedy smartfony z nowym SoC trafią w ręce użytkowników? Jak obiecuje producent, pierwsze modele zobaczymy jeszcze w maju 2023.

Źródło zdjęć: sdx15 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: MediaTek