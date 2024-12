Masz samsunga? Te nowości Cię zszokują. Zapłacisz za AI

Doszło do nieoczekiwanego przecieku na temat One UI 7. Hiszpańska strona Samsunga "puściła farbę". Jest na co czekać.

Zwykle to testerzy oprogramowania ukradkiem wpuszczają do Internetu plotki na temat nowej wersji oprogramowania, tym razem jednak za plotkami stoi sam Samsung, więc trudno je nazywać plotkami, Hiszpański oddział Samsunga zdradził sekrety planowane na styczeń, czyli na czas premiery flagowych smartfonów Galaxy S25.

Jak zauważa Chunvn8888 na platformie X, hiszpański Samsung wystrzelił z nowościami przedwcześnie. Samsung zaklasyfikował w nich, za jakie funkcje AI będziemy musieli płacić. Samsung szybko ukrył stronę, ale niesmak pozostał.

Duże rozwinięcie funkcji kreatywnych

One UI 7 ma mieć wyrafinowany wygląd i ulepszone animacje oraz powiadomienia w stylu „Live Activities” na dolnej części ekranu blokady, przypominające iOS. Ulepszenia pojawiają się też w funkcji Sketch to Image, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do przekształcania szkiców w złożone dzieła sztuki.

Wśród funkcji AI znajdą się także Portrait Studio i Live Effects. Portrait Studio umożliwiające zamianę zdjęć portretowych na artystyczne obrazy w stylach takich jak komiks, 3D Cartoon czy szkic. Z kolei Live Effects pozwoli dodać głębię i perspektywę do zdjęć. Obie funkcje będą działać w chmurze, wymagając połączenia z internetem i konta Samsung. Zdjęcia będą miały rozdzielczość 9 MP i znak wodny.

Do końca 2025 roku za darmo

Samsung, nie ukrywa, funkcje AI, z których korzystają użytkownicy, są bardzo kosztowne. Ale nadal w nowej wersji systemu widnieje informacja, że będą one bezpłatne do końca 2025 roku. Jest też monit informujący, że dzieci będą potrzebowały zgody rodziców lub opiekunów, aby pobrać aplikacje lub dokonać zakupu.

Funkcje Galaxy AI będą wdrażane na wybranych urządzeniach pod koniec 2024 roku, prawdopodobnie w ramach publicznych testów One UI 7. Wsparcie obejmie serie Galaxy S24, S23, S22, Z Fold6, Z Flip6, Z Fold5, Z Flip5, Z Fold4, Z Flip4, Tab S10, Tab S9 oraz Tab S8.

